Borna Kotromanić otkrila detalje sa svadbe s Lukom Rajićem: "Nisu bile pare u pitanju, pjevao nam je Oliver Dragojević''

Kada je u pitanju organizacija evenata, Snježana Schillinger nema konkurencije. Naime, na predstavljanju jahti u Splitu okupili su se brojni zaljubljenici u morski luksuz. Kako je Snježani pošlo za rukom da brodovi zaplešu, koju poveznicu Borna Kotromanić ima sa Splitom te čime je Ana Rucner oduševila daleku Kinu - otkriva naš Hrvoje Krolo u prilogu IN magazina.

Kada je luksuz u pitanju, spoj Splita i jahti dobitna je kombinacija. Upravo se time vodila i Snježana Shillinger kada je prihvatila organizaciju predstavljanja tih moćnih plutajućih domova. Kako bi podigla ljestvicu visoko, odlučila je okupljenima pokazati ples brodova.



''To su bili hrvatsko-talijanski kapetani i skiperi s kojima smo mi uvježbali da stvarno plešu na vodi. Fantastični su. Tu je kapetan Marin, inače iz Splita, na najvećem brodu, 30 metara, i stvarno su napravili baš show'', govori Snježana Schillinger.



Show u kojem su uživala brojna poznata lica, a među njima je bila i Borna Kotromanić. Ona ne skriva ljubav prema Splitu i kaže kako uvijek rado dođe u grad podno Marjana. Ovom prilikom prisjetila se i svojeg vjenčanja s Lukom Rajićem, na kojem je pjevao Oliver Dragojević.

''Da, samo meni u cijeloj svojoj karijeri i cijelom svom životu. Isplatilo se udati za Luku Rajića, ali ne, moram reći da nisu pare bile pare u pitanju, ipak sam ga ja šarmirala. Pogodi koju sam ja njegovu pjesmu odabrala za ples u ponoć - Ča će mi Copacabana'', priča Borna.



Upravo tako osjećali su se svi okupljeni na Snježaninu eventu. Podršku joj je došla dati i Maja Cvjetković, koja unatoč šuškanjima o razvodu ne gubi pozitivnu energiju. A energiju će ovo ljeto skupljati uz sebi najbitniju osobu u životu.

''Planiram većinu ljeta provesti u Šibeniku s obitelji, sa svojom Vitom. Ona voli dolje jer ima društvo. Najbitnije mi je što ona želi i kad imate djecu, sve je podređeno njima'', govori Maja Cvjetković.



Direktno iz Kine u Split je stigla i Ana Rucner, koja je svojom glazbom pokazala zbog čega su svi u Aziji poludjeli za njom.

''Ta jedna zajednička energija. Meni je jako bitno da se moja publika u Kini stvarno opusti na koncertima, jer inače jesu povučeni, da mi priđu i da ta komunikacija, koja je nemoguća na jeziku kinesko-hrvatsko-engleskom, nego s instrumentom, tako se lijepo nadopunjujemo'', kaže Ana Rucner.



U stopu je prati dečko Marko i kaže kako kod njih ne vrijedi pravilo da poslovno i privatno ne može zajedno.



''Čuvamo jedno drugome leđa. Odličan smo tandem, tako dobro svira i toliko je predan poslu, a inače je divan i kao čovjek. A u Kini super radimo i ovdje i danas sviramo zajedno'', kaže Rucner.



Uz obitelj jača je i Snježana. Naime, u organizaciji su sudjelovali i suprug i sin te joj na takav način, priznaje, olakšali posao. Jer obitelj je obitelj.



''Možda nešto što ne bi oprostio poslovnom partneru obitelji hoćeš. Ali opet, ja kažem, obitelj napravi što nitko drugi ne bi. Kad je najgore, kad je danas bilo 47 u hladu, svi rade kao da su ugodna 22, tako da su to neke prednosti'', kaže Snježana.



Nakon predstavljanja luksuznih jahti na Rivi uzvanicima je bila poslužena večera u Dioklecijanovim podrumima, koja je savršeno zaokružila jednu lijepu splitsku večer.



