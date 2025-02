Tajna dobrog izgleda Mile Elegović: ''Najstarija sam u teretani, ali trenirat ću zauvijek''

"Najstarija sam u teretani, ali trenirat ću zauvijek" - tako je Mila Elegović objasnila tajnu svojeg dobrog izgleda. Ne priznaje izgovore kad je treniranje u pitanju, radi na novoj predstavi i slikovnici. Bi li, da bira ponovno, opet bila glumica te kakav joj je ljubavni status, otkrila je našoj Juliji Bačić Barać za IN magazin.

54 su joj godine, a izgleda mnogo mlađe - ovakvi komentari glumici i pjevačici Mili Elegović uvijek izmame osmijeh na lice.

''Ja volim primati komplimente apsolutno, volim kad mi netko nešto lijepo kaže, ali volim ih ja i davati'', kaže.

Izgovore, kad je u pitanju briga o izgledu, ne priznaje.

''Mislim da neka kultura sebe bar u mom životu postoji, ja volim ljepotu, volim ju u svim stvarima volim ju na drugim ljudima, a ljepota podrazumijeva napor, a danas ljudi kažu volim prirodno i opušteno, a ustvari se ne žele truditi'', priča Mila.

Ona se itekako trudi, pazi na prehranu i treninge ne propušta.

''Treninge u mojim godinama sad već morate raditi da bi bili vitalni, ne ni zdravi ni lijepi nego da bi bili vitalni. Ja jako volim treninge, obično sam najstarija u teretani ali nema veze, ja ću trenirati zauvijek'', poručila je.

A još važnije od fizičkog izgleda je:

''Mislim da je ipak najvažniji unutarnji mir koji je danas puno teže postići i meni osobno. Ima dana kad nisam unutra mirna, kad je unutra kaos'', priznaje.

Mnogi je najviše vole gledati u komedijama, a jednu takvu uskoro počinje pripremati.

''Čekam 1.3. kad ću početi raditi predstavu s jednim divnim redateljem kojeg vam ne smijem otkriti, a kojeg sam jedva čekala da dođe u Hrvatsku, to mi je bila životna želja da s njim radim i sad sam ga konačno dočekala, radit ćemo jednu divnu komediju'', otkriva Mila.

Mila je autorica dviju slikovnica, ali na toj brojci, kad su u pitanju priče za djecu, neće stati.

''Ove dvije žive, sad je na redu treća da se završi taj ptičji ciklus pa da vidimo gdje će me onda priče odvesti dalje''.

2022. nastupila je na Dori i završila na posljednjem mjestu, a hoće li se ikad vratiti na to natjecanje?

''To se apsoultno nikad ne zna. Da li ću se ikad popeti na tu scenu ne znam, ali u svakom slučaju neke stvari ću napraviti drugačije'', sigurnaje.

Možda bi drugačije napravila i da sad ponovno bira hoće li u životu biti glumica.

''Mladi ljudi koji izlaze van koji se jako teško zapošljavaju po kazalištima jer su ansambli zatvoreni ja ne znam, ja im se divim., Ne znam bi li danas imala tu snagu i hrabrost biti glumica'', priznaje.

2006. Mila se razvela od 28 godina starijeg fotografa Ivana Balića Cobre i otad ne govori mnogo o svojem ljubavnom životu.

''To je jedan dio života koj bi zadržala za sebe jer mislim da je to važno. Ja mislim da žene moraju imati svoje tajne da je intimnost i da ne treba baš sve stavljati na društvene mreže i da su najljepše ljubavne priče one koje su između ljudi između kojih se ljubav događa'', zaključila je.

Zato i o tome tko je zaslužan za osmijeh na njezinu licu, Mila Elegović mudro šuti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.