Ivan Dečak zvijezda je trešnjevačke tržnice, ali tvrdi: ''Vjerujem da se ne smiješ odreći svojih korijena!''

A sada vas vodimo na trešnjevački plac. Ondje smo namirnice za ručak kupovali s Ivanom Dečakom i uvjerili se kako ga poznaje cijeli kvart u kojem živi. Veselu atmosferu s ove zagrebačke tržnice donosi naša Julija Bačić Barać u prilogu IN magazina.

''Kad sam se doselio u Zagreb, životna želja mi je bila da mi netko kaže, to bi bio znak pripadnosti, dobar dan susjed, a sad ćete vidjeti kako to izgleda 25 godina kasnije'', rekao je Ivan Dečak na početku razgovora za IN magazin.



Svi ga znaju i na tržnici i na ulicama kvarta, jer frontmen grupe Vatra Ivan Dečak na zagrebačkoj Trešnjevci živi od '99.

''Više od pola života sam ovdje. Iako još uvijek kad me netko pitao od kud sam, ja kažem iz Virovitice i bend je, još uvijek virovitički bend. Nekako vjerujem u to da ne smiješ se odreći svojih korijena, inače letiš vjetar kako puhne, ti odeš na sve strane, ali Zagreb je drugi dom'', govori Dečak.

''Moja mama sad kaže, kako ti klinci govore kaj, ali moji klinci su rođeni u Zagrebu, odrastaju sa svojim vršnjacima i oni su ta neka nova generacija, mladi purgeri'', priča Ivan.

A što je novo kod Dečaka? Priprema novi album, a ovih dana objavio je novu pjesmu naziva "Ježurka".

''Mnogi su pomislili od članova benda kad sam im javio kako se zove pjesma prije nego što su ju čuli, do, ono, užoj obitelji, prijatelja prije nego što su čuli pjesmu, da je to pjesma za klince, ali ne, to je pjesma koja govori o tom stanju kad ti je toliko lijepo da se naježš od glave do pete'', objasnio je Ivan.

I videospot za Ježurku snimio je na ulicama Trešnjevke, a inspiraciju i za ovu i za ostale pjesme svaki dan iznova traži.

''Ja nemam rano vrijeme nego si ga sam namećem. I onda se često ljudi opuste, kažu, ma neću danas, neću sutra, danas mi je loš dan, danas je prekrasan dan, nije baš za pisanje pjesma, danas je Božić, gledaj, sutra mi je imendan i onda ide danas, da li vam ništa ne radiš. Ja baš radim kontra. U svakom od tih dana pokušavam naći sat, dva, baš za koncentraciju i rad na ovome čim se bavim već gotovo 25-6 godina'', priča.

Kad radi doma uz dvoje djece školaraca, uvijek je dinamično.

''Uvijek je nešto kao u zološkom vrtu, netko leti oko nekog ili skače po nekom. Čak sam u trenutcima, baš kad sam pisao pjesme, Leo, moj sin, je došao u sobu i kako je baš htio biti tu i onda sam došao na ideju da radimo zajedno pjesmu'', priča Ivan.

I tako su snimili dječju pjesmu u kojoj i njegov sin Leo pjeva, a sudjelovao je i u pisanju stihova.

''Pjesma se zove, mogu ti reći ekskluzivno, Tata te je rodio sine, a radi se o tom da je tata apsolutno u krivu i da mi on objašnjava kako zapravo stvari u životu idu. I kroz tu pjesmu zapravo želim poručiti da mi roditelji možemo jako puno zapravo naučiti od svoje djece, samo ih trebamo nekad poslušati'', objasnio je Ivan.

Zato on dobro pazi na svaki ton i riječ dječjeg albuma koji priprema. Pjevat će tako Dečak za dječake i djevojčice.

