Posjetili smo Anđelu iz Zečićeva hita ''Ima li nade za nas'', koja danas živi u Luksemburgu!

Djevojka koja je davne ’98. s Draženom Zečićem otpjevala legendarni hit ''Ima li nade za nas'' danas živi u Luksemburgu idiličnim obiteljskim životom. U njihovu se domu njeguju hrvatski jezik i tradicija, a vjera ima posebno mjesto u njezinu srcu. Anđelu je u Luksemburgu posjetio naš Davor Garić.

Sedamnaestogodišnja Anđela te je ’98. u duetu s Draženom Zečićem otpjevala ovaj megahit. Publika ga od riječi do riječi zna i danas!

Rođena je i odrasla u Njemačkoj, vuče hrvatske korijene, a posljednjih jedanaest godina živi u Luksemburgu. A na kojoj je adresi srce?

''Srce je tamo gdje je obitelj, iskreno rečeno! Tamo gdje su oni, tamo sam ja kod kuće. Srce je tamo gdje njegujemo našu tradiciju, gdje se molimo Bogu. Srce je uvijek u njihovim rukama i tamo mi je dom.''

U idiličnom je braku, a suprug Edi njezin je najjači vjetar u leđa.

''Njegova je podrška neumorna. Više je on taj koji me tjera da pjevam, da nastavim, jer vidi u meni nešto, ali, kaže, ne zato što sam mu žena, nego zato što smatra da ljudi to moraju osjetiti. On je u biti motor koji me tjera naprijed i ja mu zahvaljujem na tome.''

Svoj su dom pronašli u Luksemburgu i tu planiraju ostati.

''Lijep je život ovdje, ali jako puno se radi, a malo se ljudi druže. Zato sam i stvorila ovaj trenutak gdje je odaziv bio jako velik. Ljudi su željni i žude za tim da se druže, a pogotovo na domaćem jeziku, na hrvatskom jeziku.''

Hrvatski jezik i tradicija njeguju se u njezinu domu.

''Baza jezika kod kuće je hrvatski jezik jer smatramo da je to bogatstvo koje možemo dati svojoj djeci dalje. Oni to prihvaćaju, vole i njeguju. Slušaju hrvatsku glazbu – mislim, moraju, hahaha – ali isto tako sami po sebi traže pjesme. Čak ponekad nađu i neke pjesme pa si mislim: „Oh, odakle ste to iskopali?“ Ali lijepo je. Hrvatski je kod nas baza – gledamo televiziju na hrvatskom, pričamo hrvatski, kuhamo hrvatski. Sve se kod kuće odvija na hrvatskom.''

Pa ne čudi da često otputuju u Lijepu Našu.

''Godišnji odmor svakako, kad god imamo vremena otiđemo ili kad god imamo neku obavezu, ali nije to obaveza koju morate, nego želite.''

Svoj mir i sigurnu luku Anđela je pronašla u vjeri.

''Točno, tako je! Nalazim tu svoj mir, svoje utočište i bez toga ne mogu funkcionirati.''

A ni bez ljubavi! Upravo o tome govori njezina nova pjesma „Spora ljubav“.

''Spora ljubav“ je tekst koji mi se jako svidio zato što je danas sve jako brzo. Vrijeme teče brzo, naša su prijateljstva površna, ljubav ne ide više tako duboko i ne traje toliko dugo. Taj me tekst potaknuo – uzmimo vrijeme i upoznajmo jedno drugo. Dajmo životu neku šansu, neki novi pokret, ali da to ne bude površno, nego da ide u dubinu, što je jako bitno. Da svi nađemo neki svoj mir u drugome, jer to je bit našeg bića, našeg življenja.

Anđela je na svojem tradicionalnom božićnom koncertu u Luksemburgu odgovorila i na vječno pitanje iz njezina hita ''Ima li nade za nas?''.

''Uvijek ima nade! Tema ove godine bila je nada. Isto sam tako spomenula Gabi Novak i pokojnu obitelj – nažalost, moramo to reći – jer me ona potaknula. Isto tako i pjesmu koja je obilježila moj život – ''Ima li nade za nas''. Uvijek ima nade!''

