Alen Islamović o plantaži koja će mu olakšati odlazak u mirovinu: ''To vam je slično kao bitcoin!''

Piše I. G., 10.02.2026 @ 22:00 inMagazin komentari
In Magazin: Alen Islamović - 4 In Magazin: Alen Islamović - 4 Foto: In Magazin

Uz to što uživa u poljoprivredi, Alen Islamović i dalje žari i pali glazbenom scenom - bez obzira na to je li riječ o solo karijeri ili nastupima s Bijelim dugmetom. Netom prije koncerta u Donjoj Stubici našoj Matei Slogar ispričao je sve o lješnjacima koji će mu nesumnjivo olakšati odlazak u mirovinu i otkrio bude li mu Zimske olimpijske igre uspomene na one u Sarajevu.

