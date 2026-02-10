Alen Islamović o plantaži koja će mu olakšati odlazak u mirovinu: ''To vam je slično kao bitcoin!''

Uz to što uživa u poljoprivredi, Alen Islamović i dalje žari i pali glazbenom scenom - bez obzira na to je li riječ o solo karijeri ili nastupima s Bijelim dugmetom. Netom prije koncerta u Donjoj Stubici našoj Matei Slogar ispričao je sve o lješnjacima koji će mu nesumnjivo olakšati odlazak u mirovinu i otkrio bude li mu Zimske olimpijske igre uspomene na one u Sarajevu.

Alen Islamović na Seljačkoj buni u Donjoj Stubici zagrijao je atmosferu s bezvremenskim rock hitovima i moćnim glasom s kakvim se rijetko tko na sceni može pohvaliti. Priznaje da spada u klasu fanatika jer sa 68 i dalje nastupa s puno žara i entuzijazma.



''Ovaj posao je krasan i lijep i tko ga voli može da ga radi jako dugo jer ovo treba stvarno voljet. Ja sportski živim ja sam danas u tenisu i sportu, volim sport tako da opet tu kondiciju imam u sebi'', otkriva nam.



Alen obožava i zimske sportove te skija. A u skijanje se zaljubio legendarne '84.



''Kad je došla Olimpijada u Sarajevo '84 ja sam stao na skije tad. A tad sam već bio popularan i imao sam album Motori i pjesma Motori je bila jako popularna tad. Sjetim se tih dragih vremena u Sarajevu i urnebesa u Sarajevu kad su došli svi mogući sportaši. Grad je disao sasvim nekom drugom energijom. Skijam i danas i naučio sma i kćerke da skijaju i sad sam dobio zadatak da i unuke naučim da skijaju'', prisjetio se.

Tijelo i duša nisu se umorili unatoč izuzetno bogatoj karijeri u Divljima jagodama, Bijelom dugmetu s kojim je svojevremeno išao na neprekidnu turneju u trajanju 6 mjeseci sa 150 koncerata. U to vrijeme od zarade kupio je kafić kojeg danas više nema, ali investirao je u drugi vid biznisa - plantažu lješnjaka.



''Ove godine je kilogram bio na plantaži 17-18 eura. A kad sam krenuo je bio 3 eura. To vam je slično kao bitcoin haha. Moj savjet tko ima novaca nek uloži, ali od 20-30 stabala nema ništa'', govori.



Alenovi lješnjaci toliko su vrhunski da ih prodaje jednoj od najvećih tvornica čokoladnih slatkiša na svijetu!



''To je tvornica koja uzima samo najbolje, a sam uzgoj tog lješnjaka bio je na prinicpu eko sustava. To je ono što ja kažem da u ruci imam grumenje zlata. Kvaliteta je top , a čovjeku kojeg imam unutra u tvornici pošaljem mu uvijek kilogram dva i kaže da je kvaliteta top, od samog navodnjavanja a vodu uzimam iz rijeke Une'', objašnjava.



A publika ih i dalje traži. Za Dan zaljubljenih nastupaju u Rumunjskoj.

''Onda smo za 20-ak dana u Ljubljani tako da imamo dosta poziva, vratit ćemo se u Hrvatsku mislim u 6. mjesecu Bjelovar i otok Krk''.



Jednako kao u nastupima s bendom uživa i u solo karijeri. U pravo su mu izašli novi album i pjesma u kojoj se poigrao s umjetnom inteligencijom.

''Izbacio sam jedan jako interesantan album zove se Alen Islamović best of acustic. I tu sam imao gosta Ramba Amadeusa gdje smo napravili obradu jedne stare pjesme Bijelog dugmeta. Imamo jako interesantan spot malo smo se poigrali sa crtićima. Što je nevjerojatno, dosta mi se djece javlja da im se baš sviđa'', kaže.

Sviđa li mu se umjetna inteligencija?

''Pa ono što umjetna inteligencija komponira to mi se ne sviđa. Prije par mjeseci sam pokušao vidjeti kako razmišlja i on ne razmišlja nikako. Nije to to. Moraš se malo oznojit da napraviš pjesmu koja može duže vremena trajati'', primijetio je.

U tome se pronašao, imao je sreće što je plantaža u blizini rijeke Une i sve su se kockice posložile i njegovu korist. Alen tako za mirovinu ne mora strahovati.

S 4 asa prijavio se na Doru, a na pitanje ima li favorita za ovogodišnje natjecanje odgovara:

''Slušam samo staru glazbu...''.

A među te velikane može se ubrojiti i Alen i veliki hitovi poput Motori, koje je napisao i otpjevao.

