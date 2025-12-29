Tek izgrađena Ronaldova vila vrijedna 30 milijuna funti pravo je arhitektonsko čudo!

Cristiano Ronaldo završio je gradnju svoje luksuzne vile u Portugalu, koja bi mogla postati njegov budući dom u mirovini.

Cristiano Ronaldo konačno je završio izgradnju svoje luksuzne vile na portugalskoj obali, koja bi, prema pisanju britanskih medija, mogla postati njegov dom u mirovini.

Vila smještena u elitnom dijelu grada Nona procijenjena je na više od 30 milijuna funti i pravo je arhitektonsko čudo.

Ogromna rezidencija prostire se na nekoliko katova, a osim spektakularnog bazena, okružena je bujnim zelenilom i ima pogled koji oduzima dah. Posebna atrakcija je podzemna garaža u kojoj će Ronaldo čuvati svoju kolekciju automobila vrijednu nevjerojatnih 12 milijuna funti.

Vila Cristiana Ronalda u Portugalu

Iako se još ne nazire kraj njegove nogometne karijere, sve je jasnije da Ronaldo već sada planira gdje će provesti dane kada jednom objesi kopačke o klin. A ako je suditi prema ovoj vili, to će biti u stilu koji si mogu priuštiti samo rijetki.

Vila Cristiana Ronalda u Portugalu

Cristiano je nedavno iznenadio fotografijom u boksericama, za koju su se svi pitali je li u pitanju umjetna inteligencija, a više o tome pogledajte OVDJE.

Cristiano Ronaldo

OVDJE pogledajte kako tjelohranitelji štite Ronaldovu Georginu od fotografa.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo

