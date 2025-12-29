Martin Kosovec novom pjesmom dobio priznanje kao ni jedan mladi izvođač prije njega

Martin Kosovec ove godine je s četiri različite pjesme ušao među prvih deset liste najemitiranijih HR Top 100.

Martin Kosovec, omiljena mlada zvijezda, nastavlja nizati uspjehe. Njegova posveta velikanima Oliveru i Zdenku Runjiću - pjesma "Majko da li znaš" ušla je u TOP 10 liste najemitiranijih domaćih snimaka u hrvatskom radijskom eteru HR Top 100, prema podacima servisa 1played i Hrvatske diskografske udruge.

Četvrta je to Martinova pjesma u proteklih sedam mjeseci koja se našla u TOP 10, a čak su dvije bile tjednima na prvom mjestu. Martin je na taj način doživio priznanje kakvo do sada niti jedan mladi izvođač nije dobio.

Galerija 25 25 25 25 25

Martin Kosovec - 4 Foto: Tomislav Marić/Aquarius Records PR

Martin Kosovec - 1 Foto: Tomislav Marić/Aquarius Records PR

Martin Kosovec Foto: Screenshot/Youtube

U sedam mjeseci je Martin objavio četiri singla (tri autorske pjesme I jednu obradu) od kojih je singl “Ti si bila moje sunce”, autorice Marije Mirković, ostvarila ovogodišnjih rekordnih 13 tjedana na prvom mjestu TOP 10 hrvatske nacionalne ljestvice. Nakon ovog singla objavio je singl “Atlas” autorice Bebe Balašević te je i s tim singlom došao na prvo mjesto spomenute TOP ljestvice.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako tjelohranitelji štite Ronaldovu Georginu od fotografa!

Priznanje slušatelja i definicija najboljeg mladog hrvatskog pjevača se nastavila sa singlom “Balada”, autora Ante Pecotića, a savršen završetak godine dočekuje ulaskom na TOP 10 hrvatske nacionalne ljestvice obradom “Majko da li znaš” čime potvrđuje titulu najboljeg mladog pjevača u Hrvatskoj.

Ovakav neviđeni uspjeh mladog Martina Kosovca potvrđuje da je jedan od najperspektvnijih domaćih pjevača pred kojim je ozbiljna glazbena karijera. Ne čudi stoga pohvale mnogih cijenjenih izvođača koji hvale Martina te u njemu vide nekoga tko će ostati dugo na glazbenoj sceni.

Martin Kosovec Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Martin Kosovec Foto: Damir Skomrlj/Cropix

Martin Kosovec - 2 Foto: Tomislav Marić/Aquarius Records PR

Martin tako dočekuje kraj 2025. godine na najljepši način s priznanjima koji će pamtiti i koji će ostati zapisani u njegovom srcu.

“Nisam na ovaj način pratio što se događa, ali ovako kad pročitam, malo se i prestrašim, a i stvara mi obavezu da dobro pazim kako da ostanem makar blizu ovoga što sam do sada ostvario. Velika mi je čast čuti pohvale ozbiljnih umjetnika s kojima sam se sretao I dijelio pozornicu zadnjih mjeseci. Na meni je dalje da opravdam povjerenje i pohvale koje sam dobio. Zahvaljujem se slušateljima jer su oni odabrali ovakve rekordne rezultate podrške mojim singlovima…O tome jedan mladi pjevač može samo sanjati. Veliko HVALA!”, izjavio je Martin.

Martin Kosovec Foto: Matija Habljak/Pixsell

Martin Kosovec (Foto: Nova TV) - 5 Foto: Nova TV

Da podsjetimo, posljednji singl, pjesma "Majko da li znaš" objavljena je povodom 78. rođendana jedinstvenog Olivera Dragojevića, riječ je jednoj od pjesama iz ogromnog opusa koji je Oliver realizirao sa Zdenkom Runjićem, jednim od najcjenjenijih hrvatskih autora u povijesti hrvatske pop glazbe, a koji je zasigurno najviše obilježio Oliverov pjevački izričaj.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Keruma ispred zatvora dočekala supruga Fani, nije se činilo da je smetaju fotografi

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity U raskoši i daleko od zime, blagdani su za obitelj našeg vatrenog izgledali posve drugačije!

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavela je mnoge moćnike, a njezina brutalna smrt obavijena je velom tajne