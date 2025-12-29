U raskoši i daleko od zime, blagdani su za obitelj našeg vatrenog izgledali posve drugačije!

Adriana i Duje Ćaleta Car iskoristili su stanku u španjolskom prvenstvu kako bi u Dubaiju proslavili Božić.

Adriana i Duje Ćaleta Car Božić su ove godine proveli daleko od zimskih uvjeta – u sunčanom Dubaiju.

Blagdane su obilježili obiteljski trenuci, luksuzan ambijent i opuštena atmosfera, a Adriana je dijelove odmora podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Adriana i Duje Ćaleta Car - 1 Foto: Instagram Screenshot

Adriana i Duje Ćaleta Car - 3 Foto: Instagram Screenshot

Par je s djecom uživao u luksuznom hotelu, okružen raskošnim božićnim dekoracijama koje su stvorile pravi blagdanski ugođaj i usred pustinje. Fotografije ispred bogato okićenog božićnog drvca otkrivaju skladnu obiteljsku atmosferu, uz elegantna, nenametljiva modna izdanja.

Posebnu pažnju privukle su i Adrianine modne kombinacije – od sofisticirane bijele haljine s otvorenim leđima do večernjeg izdanja uz čašu vina i spektakularan pogled na osvijetljene nebodere Dubaija. Spoj glamura i opuštenosti savršeno je pratio duh božićnog odmora daleko od kuće.

Adriana i Duje Ćaleta Car - 2 Foto: Instagram Screenshot

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Osim odmora i večera uz fontane, Adriana i Duje dio vremena posvetili su i obiteljskim izletima, pa su sa sinovima posjetili zoološki vrt, gdje su dječaci s oduševljenjem promatrali životinje i uživali u novim iskustvima.

Adriana Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car, Duje Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Božić u Dubaiju za obitelj Ćaleta Car protekao je u znaku zajedništva, putovanja i stvaranja uspomena, dok su sunce i palme ove godine zamijenili snijeg i hladnoću.

