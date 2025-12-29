Keruma ispred zatvora dočekala supruga Fani, nije se činilo da je smetaju fotografi

Željko Kerum izašao je iz zatvora nakon što je izazvao prometnu nesreću, a pri izlasku ga je dočekala njegova supruga Fani.
3 vijesti o kojima se priča ''nemirno je srce naroda'' Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu Šokirala izjavom ''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina svi ih prate Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke, u ponedjeljak je izašao iz zatvora na splitskim Bilicama.
Više o tome pisali smo OVDJE.
Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Na izlasku ga je dočekala supruga Fani, koja je odmah privukla pažnju okupljenih.
Fani Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer otkrio kada je izgovorio sudbonosno da partneru iz Srbije
U elegantnoj bijeloj jakni, crno-bijeloj kombinaciji i velikim sunčanim naočalama, Fani je djelovala smireno, dok su fotografi i kamere pratili svaki njihov korak.
Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kerum je izašao u crnoj kombinaciji, s tamnim trapericama i prepoznatljivim križem oko vrata, a s rukom na njezinu ramenu zajedno su se uputili prema automobilu.
Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX
Galerija 29 29 29 29 29
Ljubav Fani i Željka dugo je bila tajna, a sve se promijenilo neočekivanim priznanjem. Njihovu ljubavnu priču pročitaje OVDJE.
Željko i Fani Kerum, 2017. - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Nekad najljepša sportašica svijeta iznenadila javnost rijetkim prizorom svoje dječice
Podsjetimo, Kerum je dobio 14 dana zatvora nakon što je 12. prosinca izazvao prometu nesreću s materijalnom štetom. Više detalja pročitajte OVDJE.
Željko Kerum i supruga Fani - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stela Rade nastupila u Zelini nakon prošlogodišnjeg skandala: ''Iznad svih očekivanja''
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovaj spetakl još će se dugo pamtiti: Kostim srpske zvijezde bio je sve samo ne običan
Pogledaji ovo Celebrity Lana Radeljak podijelila prizore koji su joj obilježili prosinac, jedan se posebno istaknuo