Keruma ispred zatvora dočekala supruga Fani, nije se činilo da je smetaju fotografi

Željko Kerum izašao je iz zatvora nakon što je izazvao prometnu nesreću, a pri izlasku ga je dočekala njegova supruga Fani.

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke, u ponedjeljak je izašao iz zatvora na splitskim Bilicama.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Na izlasku ga je dočekala supruga Fani, koja je odmah privukla pažnju okupljenih.

Fani Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer otkrio kada je izgovorio sudbonosno da partneru iz Srbije

U elegantnoj bijeloj jakni, crno-bijeloj kombinaciji i velikim sunčanim naočalama, Fani je djelovala smireno, dok su fotografi i kamere pratili svaki njihov korak.

Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kerum je izašao u crnoj kombinaciji, s tamnim trapericama i prepoznatljivim križem oko vrata, a s rukom na njezinu ramenu zajedno su se uputili prema automobilu.

Fani Kerum, Željko Kerum Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Galerija 29 29 29 29 29

Ljubav Fani i Željka dugo je bila tajna, a sve se promijenilo neočekivanim priznanjem. Njihovu ljubavnu priču pročitaje OVDJE.

Željko i Fani Kerum, 2017. - 3 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Nekad najljepša sportašica svijeta iznenadila javnost rijetkim prizorom svoje dječice

Podsjetimo, Kerum je dobio 14 dana zatvora nakon što je 12. prosinca izazvao prometu nesreću s materijalnom štetom. Više detalja pročitajte OVDJE.

Željko Kerum i supruga Fani - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stela Rade nastupila u Zelini nakon prošlogodišnjeg skandala: ''Iznad svih očekivanja''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovaj spetakl još će se dugo pamtiti: Kostim srpske zvijezde bio je sve samo ne običan

Pogledaji ovo Celebrity Lana Radeljak podijelila prizore koji su joj obilježili prosinac, jedan se posebno istaknuo