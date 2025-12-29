Lana Radeljak podijelila prizore koji su joj obilježili prosinac, jedan se posebno istaknuo

Lana Radeljak sve je aktivnija na društvenim mrežama, gdje dijeli trenutke iz svakodnevice sa svojim pratiteljima.

Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka Dikana i pokojne glumice Ene Begović, na Instagramu je podijelila trenutke koji su obilježili njezin život u prosincu.

Naime, objavila je fotografije blagdanskog ugođaja, prizor iz kultnog filma ''Sam u kući'', a onaj posljednji najviše je oduševio njezine pratitelje - objavila je svoju fotografiju iz djetinjstva.

Mnoge je na fotki podsjetila na majku, ali su neki ipak pisali da je ista otac.

''Bože, ljepote u ovoj djevojci, ista svoja majka'', ''Ima ona nešto i tatino, divna je'', ''Ista tata i ponešto mama'', ''Lijepa i draga, nježna, kulturna, diskretna'', ''Napokon nešto lijepo na Instagramu'', dio je komentara koji su se nizali ispod njezine objave.

Nedavno je podijelila fotku zgodnog zaručnika, a usput je otkrila i lijepu vijest! Više o tome pisali smo OVDJE.

