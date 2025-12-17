Ljubav Fani i Željka Keruma dugo je bila tajna, sve se promijenilo neočekivanim priznanjem

Veza Željka i Fani Kerum godinama plijeni pažnju javnosti te je jedna od najintrigantnijih priča na domaćoj sceni.

Bivši splitski gradonačelnik i predsjednik stranke Hrvatski građanski savez, Željko Kerum, završio je iza rešetaka u zatvoru na Bilicama nakon prometne nesreće u kojoj je upravljao vozilom bez vozačke dozvole.

Željko Kerum Foto: Duje Klarić / Cropix

Ubrzo nakon svega oglasila se i njegova supruga Fani, koja je za Slobodnu Dalmaciju poručila da ga neće posjetiti u zatvoru, otkrivši pritom koliko je bila ljutita kada je doznala što se dogodilo.

Željko Kerum i supruga Fani - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Njihova ljubavna priča jedna je od najintrigantnijih i najkomentiranijih na hrvatskoj javnoj sceni.

Željko i Fani Kerum, 2011. Foto: Josko Ponos/Cropix

Naime, Karum je vezu s 24 godine mlađom Fani Horvat započeo oko 2004. godine dok je još bio u braku s prvom suprugom Ankicom. Vezu su prvo skrivali, no 2009. godine Kerum je šokirao javnost kada je u jednom intervjuu priznao da je već neko vrijeme u vezi s Fani, koja je tada bila trudna.

Željko Kerum - 6 Foto: Vojko Basic /CROPIX

Ta izjava izazvala je veliki medijski interes i dovela do razvoda njegova prvog braka.

Željko i Fani Kerum, 2011. - 1 Foto: Vojko Basic/Cropix

Nakon što se razveo, Željko i Fani vjenčali su se 2013. godine u Rimu, na intimnoj ceremoniji kojoj je prisustvovalo dvadesetak uzvanika. U braku su dobili troje djece: sinove Franu i Zvonimira te kćer Eleonoru. Kerum iz prvog braka ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.

Željko i Fani Kerum, 2017. - 1 Foto: Ante Cizmic/Cropix

Njihov brak nije bio lišen izazova. Godine 2012. Fani je navodno izbacila Keruma iz kuće zbog sumnje u njegovu vjernost, nakon čega je on neko vrijeme boravio na jahti. Kasnije su se pojavile glasine o novim problemima u braku, no oboje su ih demantirali ističući da su takve priče neutemeljene.

Željko i Fani Kerum - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Unatoč povremenim trzavicama, par često zajedno putuje i pojavljuje se na javnim događanjima. Tako su, primjerice, 2022. godine zajedno bodrili hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Katru, a nedavno su snimljeni na utakmici Hrvatske i Farskih otoka u Rijeci.

