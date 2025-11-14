Kerum i njegova Fani uhvaćeni na napetoj utakmici reprezentacije, sve je iznenadio novi imidž političara

Željko i Fani Kerum viđeni u svečanoj loži na utakmici Hrvatske i Farskih otoka u Rijeci.

Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se susrela s reprezentacijom Farskih otoka, a uz navijače na tribinama posebnu je pozornost privukla i svečana loža – u kojoj su se pojavili Željko i Fani Kerum.

Poznati splitski par stigao je bodriti Vatrene u opuštenom izdanju, zauzevši mjesta u društvu brojnih uzvanika i sportskih dužnosnika. Željko Kerum odlučio se za casual kombinaciju s crnom jaknom i šiltericom, dok je Fani plijenila pažnju u elegantnom tamnom kaputu, kao i svojim prepoznatljivim stilom.

Željko i Fani Kerum - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Željko i Fani Kerum - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Sve je iznenadio i novi imidž Željka - dioptrijske naočale sa svjetlim okvirima.

Željko i Fani Kerum - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Nedavno se Kerum pohvalio velikim uspjehom svoje Fani, što je napravila pogledajte OVDJE.

Željko Kerum - 2 Foto: Vojko Basic /CROPIX

Podsjetimo, Fani i Željko u braku su do 2013. godine. U braku su dobili troje djece: sinove Franu i Zvonimira te kćer Eleonoru. Kerum iz prvog braka s bivšom suprugom Ankicom ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.

