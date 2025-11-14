Kerum i njegova Fani uhvaćeni na napetoj utakmici reprezentacije, sve je iznenadio novi imidž političara

Željko i Fani Kerum viđeni u svečanoj loži na utakmici Hrvatske i Farskih otoka u Rijeci.
Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se susrela s reprezentacijom Farskih otoka, a uz navijače na tribinama posebnu je pozornost privukla i svečana loža – u kojoj su se pojavili Željko i Fani Kerum.3 vijesti o kojima se priča ''Kao majka nisam smjela...'' Severina podijelila dosad neviđene prizore sina: ''Dobila sam odobrenje jače od bilo kojeg zakona'' rijetko govori o obitelji Miroslav Škoro o svojoj djeci: "Kći i ja smo morali pobjeđivati taj strah, kod sina to nije bio slučaj" velebna vila Princ William pokazao svoj novi dom, jedan kadar otkrio je više nego što je planirao!
Poznati splitski par stigao je bodriti Vatrene u opuštenom izdanju, zauzevši mjesta u društvu brojnih uzvanika i sportskih dužnosnika. Željko Kerum odlučio se za casual kombinaciju s crnom jaknom i šiltericom, dok je Fani plijenila pažnju u elegantnom tamnom kaputu, kao i svojim prepoznatljivim stilom.
Željko i Fani Kerum - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Željko i Fani Kerum - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda kultne serije podijelila inspirativnu poruku usred teške bitke
Sve je iznenadio i novi imidž Željka - dioptrijske naočale sa svjetlim okvirima.
Željko i Fani Kerum - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
Nedavno se Kerum pohvalio velikim uspjehom svoje Fani, što je napravila pogledajte OVDJE.
Željko Kerum - 2 Foto: Vojko Basic /CROPIX
Podsjetimo, Fani i Željko u braku su do 2013. godine. U braku su dobili troje djece: sinove Franu i Zvonimira te kćer Eleonoru. Kerum iz prvog braka s bivšom suprugom Ankicom ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.
Galerija 15 15 15 15 15
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda mlađi sin Lepe Brene? Mamina je desna ruka, evo čime se bavi
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Naša misica odradila nastup u badiću na svjetskom izboru, svaki opis je suvišan!
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Maja Šuput Šimu je odvela na nezaboravni izlet koji je i sama već iskusila
Pogledaji ovo Celebrity Oglasila se nova partnerica nekad najplaćenijeg dinamovca: ''Htjeli smo da svi saznaju istinu''