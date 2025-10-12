Željko Kerum nije mogao sakriti ponos zbog supruge Fani, sve je javno podijelio!

Fani Kerum uspješno je obranila doktorat i sudjelovala na svečanoj promociji u Eisenstadtu, a ponosni suprug Željko Kerum sve je podijelio s pratiteljima.

Fani Kerum, supruga Željka Keruma, u svibnju je uspješno obranila doktorsku disertaciju na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, na studiju Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment, a danas je sudjelovala na svečanoj promociji doktoranada.

Povodom tog važnog događaja, njezin suprug podijelio je ponosnu objavu na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Koji je uzrok smrti Diane Keaton? Ni najbliži nisu znali što se događa

"Dragi prijatelji, sugrađani, pratitelji i svi ostali. Nalazimo se u gradu Eisenstadtu u dvorcu Esterhazy u kojemu je kompozitor Joseph Hayden stvarao velika djela. Danas je ovdje svečana promocija doktoranada iz više zemalja među kojima je moja žena Fani. Hvala svima i sretno," napisao je Željko Kerum.

Željko Kerum i supruga Fani - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Željko Kerum i Fani Kerum - 1 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Kerum je inače u privatnom životu poznat po turbulentnim vezama i velikoj pažnji koju je izazivao u medijima. Tijekom prvog braka bivšom suprugom Ankicom ima djecu, saznalo se da ljubi Fani Horvat, a s njom se vjenčao 2013. godine u Rimu. U braku su dobili troje djece: sinove Franu i Zvonimira te kćer Eleonoru. Kerum iz prvog braka ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.

Željko Kerum s obitelji Foto: Facebook

Pogledaji ovo Celebrity Biste li ju prepoznali? Glumica iz hit-filma prestala se baviti glumom, a danas ima 69 godina

Galerija 25 25 25 25 25

OVDJE pogledajte Kerumovu rođendansku tortu kakvu još sigurno niste vidjeli.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Haris Džinović koncert u Lisinskom posvetio Halidu Bešliću, emocije su preplavile dvoranu!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zašto Diane Keaton nikada nije stala pred oltar? Imala je vrlo jasan stav u vezi braka

Pogledaji ovo Celebrity Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu