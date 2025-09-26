Pogledajte Kerumovu rođendansku tortu, ovakvu još niste vidjeli!

Željko Kerum proslavio 65. rođendan uz neobičnu tortu i veselu atmosferu, sve je podijelio na Facebooku.

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum jučer je napunio 65 godina.

Na svom Facebooku podijelio je video snimku sa slavlja, u kojem bend svira pjesmu ''Posljednji Boem'', a on, raspoložen, lagano pleše.

Uz to je kratko poručio: ''Dragi prijatelji, hvala svima na čestitkama! Zdravi i veseli bili! Vaš Kerum.''

No, ono što je najviše zaintrigiralo javnost bila je rođendanska torta — i to ne klasična. Torta s brojem 65 bila je ukrašena mladim lukom i janjetom na ražnju, a dizajn je osmislila slastičarnica u vlasništvu Saše Horvata, brata njegove supruge Fani, piše Slobodna Dalmacija.

Željko Kerum - 2 Foto: Facebook

Željko Kerum - 1 Foto: Facebook

Željko Kerum rođen je 25. rujna 1960. godine u Ogorju Donjem, nedaleko od Splita. Dolazi iz skromne obitelji, a svoj poslovni put započeo je kao trgovac. Početkom 1990-ih osnovao je tvrtku Kerum d.o.o., koja se ubrzo razvila u jedan od najpoznatijih trgovačkih lanaca u Dalmaciji. Širenje poslovanja uključivalo je i ugostiteljstvo, građevinu te vlasništvo nad poznatim splitskim hotelom Marjan.

Željko Kerum Foto: Vladimir Dugandžić / CROPIX

Krajem 2000-ih Kerum se okreće politici. Na lokalnim izborima 2009. godine izabran je za gradonačelnika Splita, a njegova lista ostvarila je značajan uspjeh u Gradskom vijeću. Kerum je u političkom životu bio prepoznat kao osebujan, direktan i često kontroverzan govornik, što mu je donosilo i popularnost i kritike. Nakon isteka mandata, nastavio se povremeno pojavljivati u političkom i javnom životu, ali bez većeg političkog utjecaja kao nekad.

Željko Kerum Foto: Paun Paunović / CROPIX

Željko Kerum Foto: Duje Klarić / Cropix

U privatnom životu, Kerum je poznat po turbulentnim vezama i velikoj pažnji koju je izazivao u medijima. Tijekom prvog braka bivšom suprugom Ankicom ima djecu, saznalo se da ljubi Fani Horvat, a s njom se vjenčao 2013. godine u Rimu. U braku su dobili troje djece: sinove Franu i Zvonimira te kćer Eleonoru. Kerum iz prvog braka ima još dvoje djece: sina Joška i kćer Nevu.

Željko Kerum i Fani Kerum - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Željko Kerum - 2 Foto: Vojko Basic /CROPIX

Danas živi između privatnog biznisa i povremenih javnih istupa, a i dalje je prepoznat kao jedan od najkarizmatičnijih i najkomentiranijih ljudi dalmatinske javne scene.

