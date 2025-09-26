Jeste li čuli za njega? Svijet ga je upoznao kao ženu, a svojim glasom ispisao je povijest

Kroz duete sa samim sobom, Dylan je povezao prošlost i sadašnjost te stvorio dirljivu priču o identitetu i glazbi.
Glazbenik Dylan Holloway, danas poznatiji kao Dylan and the Moon, jedan je od onih čija priča nije samo o glazbi, već i o hrabrosti i autentičnosti. Njegov put od televizijskog talenta do izvođača koji danas puni dvorane oblikovala je transformacija o kojoj otvoreno govori i na društvenim mrežama, a koja je dirnula tisuće ljudi diljem svijeta.
Prvi put šira publika upoznala ga je 2012. godine, kada se, tada pod imenom Lots Holloway, pojavio u britanskom X Factoru.
Lots Holloway Foto: Screenshot
Natjecao se kao dio dua MK1, a iako su ispali već u trećem tjednu, upravo mu je taj nastup otvorio vrata u svijet glazbe.
Nakon showa nastavio je samostalno raditi pod imenom Lots Holloway, objavljivao je pjesme i nastupao, no pravi preokret dogodio se 2020. godine, kada je započeo tranziciju i uzeo novo umjetničko ime – Dylan and the Moon. Bio je to trenutak u kojem je, osim novog identiteta, pronašao i potpuno novu snagu u svojoj glazbi.
U studenome iste godine podvrgnuo se operaciji, a u lipnju 2021. započeo je s terapijom testosteronom, što je dovelo do zadebljanja glasnica i dubljeg glasa.
Dylan Holloway Foto: Profimedia
Na TikToku i Instagramu danas objavljuje dirljive duete sa svojom ''verzijom iz prošlosti'', pokazujući publici kako izgleda prihvaćanje vlastite prošlosti.
@dylanandthemoon before + after, coming together trans man song with past self 🏳️⚧️ #transgender #transman #transftm #fyp @Fleetwood Mac ♬ original sound - DylanAndTheMoon
Njegova glazba, koju opisuje kao indie-soul, danas je spoj zaraznih melodija i snažnih poruka, a u BBC-jevom showu ''Project Icon'' ispisao je u povijest kao prvi trans izvođač koji je odnio pobjedu.
@dylanandthemoon 🍒🏳️⚧️ I made a duet with my past self. Wild this version has more plays than the original. Thank you. x #transman #indiemusic #transgender #FYP ♬ original sound - DylanAndTheMoon
Za Dylana, glazba nikada nije bila samo posao – ona je način da svijetu pokaže kako osobne borbe mogu postati umjetnost, a ranjivost pretvoriti u snagu. Od mlade Lots Hollowaya na pozornici X Factora do umjetnika Dylan and the Moon, njegova priča danas nadahnjuje tisuće ljudi da vjeruju u sebe i prihvate vlastiti put.
