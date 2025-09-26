Moć, nasljeđe i sukobi: Koje tajne skriva istinita priča o obitelji Guinness?

Nova serija "House of Guinness" osvojila je publiku, ali i postavila pitanje što je zapravo stvarno u seriji.

Na platformama za gledanje serija pojavila se nova povijesna drama "House of Guinness", koja je u kratkom vremenu postala pravi televizijski hit. Gledatelji diljem svijeta ne prestaju komentirati radnju, raskošnu produkciju i intrigantne obiteljske odnose, no ono što ovu seriju čini dodatno zanimljivom jest činjenica da se temelji na stvarnim povijesnim događajima.

Radnja je smještena u Irsku druge polovice 19. stoljeća, u vrijeme velikih društvenih previranja, a u središtu priče je obitelj Guinness – tvorci jednog od najpoznatijih piva na svijetu. Serija prikazuje kako njihovo bogatstvo i utjecaj nisu bili dovoljni da ih zaštite od političkih sukoba, vjerskih napetosti i osobnih drama koje su ih pratili generacijama.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Priča započinje 27. svibnja 1868. godine, na dan pogreba Sir Benjamina Leeja Guinnessa, tada najbogatijeg čovjeka u Irskoj. U seriji je taj trenutak prikazan kroz izbijanje nasilnih prosvjeda pred vratima pivovare – gnjevni okupljeni bacaju boce i izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog obiteljske povezanosti s britanskim vlastima. Iako takvi prizori nisu potvrđeni u povijesnim izvorima, sjajno prikazuju atmosferu napetosti koja je doista vladala u tadašnjoj Irskoj.

Nakon Benjaminove smrti, vođenje pivovare i upravljanje obiteljskim naslijeđem preuzimaju njegova djeca, što izaziva brojne sukobe i otvorena pitanja o moći, lojalnosti i pripadnosti.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Uspon pivarskog carstva

Kako piše History Extra sve je započelo još 1759. godine, kada je Arthur Guinness potpisao najam lokacije St. James’s Gate u Dublinu, gdje je otvorio svoju pivovaru. Taj poslovni potez pokazao se ključnim – tvrtka je rasla nevjerojatnom brzinom i već sredinom 19. stoljeća postala je jedna od najvećih u Europi.

Pod vodstvom Benjamina Leeja Guinnessa, unuka osnivača, pivovara se dodatno proširila i zapošljavala tisuće ljudi – većinom katolika – u vremenu kada su duboke vjerske i klasne podjele obilježavale irsko društvo. Iako je obitelj bila protestantska, Benjamin je uživao veliki ugled i bio poznat po dobročinstvu. Najpoznatije je njegovo financiranje obnove Katedrale svetog Patrika, jednog od najvažnijih vjerskih objekata u Dublinu.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Do svoje smrti 1868. godine, Benjamin je izgradio pivarsko carstvo i postavio temelje obitelji koja će desetljećima biti među najmoćnijima u zemlji.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Moć, politika i vjerske podjele

Obitelj Guinness bila je dio protestantske elite, poznate i kao "protestantska nadmoć", koja je stoljećima dominirala irskim gospodarstvom i politikom. Iako su zakonske prepreke za katolike bile većinom ukinute do sredine 19. stoljeća, njihova društvena i gospodarska isključenost bila je i dalje prisutna.

Guinnessi su bili protestanti, a dok se pivo proizvodilo u Irskoj, flaširalo se u Engleskoj, što je dodatno poticalo dojam da je obitelj povezana s britanskim interesima.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Benjamin Lee Guinness bio je član britanskog parlamenta i poznat po svojim unionističkim stavovima – smatrao je da Irska treba ostati dio Ujedinjenog Kraljevstva. Nakon njegove smrti, očekivalo se da će njegov najstariji sin Arthur preuzeti i političku ulogu te nastaviti zastupati interese obitelji u britanskim institucijama.

Takve veze s britanskom vlašću, iako korisne za poslovanje, izazivale su sve veće nezadovoljstvo među irskim nacionalistima, što serija vjerno prikazuje kroz sukobe, prijetnje i tenzije u društvu.

Prijetnje, pobune i Fenijanci

Jedan od ključnih motiva serije je prikaz odnosa između obitelji Guinness i Fenijanaca – revolucionarnog pokreta koji se zalagao za potpunu neovisnost Irske. Fenijanci su smatrani pretečom kasnijih oružanih organizacija, a njihov cilj bio je svrgnuti britansku vlast u Irskoj.

U seriji, Edward Cecil Guinness pokušava uspostaviti dijalog s pripadnicima pokreta, no i sam postaje meta prijetnji. Obitelj navodno strahuje od napada na pivovaru, a pojavljuju se i reference na stvarne povijesne događaje, poput puštanja irskih zatvorenika iz britanskih zatvora i njihova slanja u Sjedinjene Američke Države kako bi se ublažile tenzije s američkim katolicima.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Iako serija koristi određene umjetničke slobode, ovi elementi dobro oslikavaju političku nestabilnost Irske u drugoj polovici 19. stoljeća.

Obiteljsko naslijeđe i istina o bogatstvu

U seriji se prikazuje da je Benjamin Lee Guinness svoje veliko bogatstvo ostavio samo sinovima Arthuru i Edwardu, dok su ostala djeca navodno isključena iz nasljedstva. Iako takva raspodjela nema čvrste povijesne potvrde, poznato je da su i sin Benjamin mlađi i kći Anne naslijedili određene dijelove imanja i novčana sredstva.

Zanimljivost iz stvarnog života je činjenica da je otac u nasljedstvu odredio kako sinovi koji odluče napustiti posao u obiteljskoj tvrtki neće imati pravo na puni udio u bogatstvu, već tek na ograničeni iznos. Na taj je način pokušao zadržati obitelj na okupu, ali i kontrolirati njihov utjecaj izvan pivovare.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Ljubavne priče i političke igre

Jedan od izmišljenih zapleta u seriji je i ljubavna veza Edwarda Guinnessa s pripadnicom Fenijanskog pokreta, što povijesno nije potvrđeno, ali dobro funkcionira kao dramski element.

Serija završava napetom scenom pokušaja atentata na Arthura Guinnessa, no gledatelji ostaju bez odgovora preživljava li. Povijest nam, ipak, daje odgovor – Arthur Guinness živio je do 1915. godine i bio je aktivan u politici, poslovanju i društvenom životu, piše Time.

Serija ''House of Guinness'' Foto: Profimedia

Iza piva – obitelj koja je oblikovala Irsku

"House of Guinness" nije samo priča o uspjehu jedne pivovare, već i kronika društva podijeljenog vjerom, politikom i klasama. Obitelj Guinness svojim je bogatstvom i utjecajem oblikovala ne samo gospodarstvo, već i povijest zemlje u kojoj su živjeli.

