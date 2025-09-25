Nije trebalo dugo da fotke Bieberove supruge u dekoltiranoj haljini preplave društvene mreže!

Hailey Bieber oduševila je na događaju u Los Angelesu u elegantnoj smeđoj haljini, dok njezin suprug Justin sve češće šokira javnost ponašanjem.
Za ovu priliku odabrala je usku, elegantnu smeđu haljinu koja je savršeno pratila liniju njenog tijela. Haljina s dubokim dekolteom i visokim prorezom naglasila je njen ženstveni izgled, dok su jednostavne štikle u istoj nijansi dodatno zaokružile cijeli outfit.
Hailey Bieber - 5 Foto: Profimedia
Hailey Bieber - 4 Foto: Profimedia
Hailey je kombinaciju upotpunila decentnim nakitom, raspuštenom kosom i malim crnim sunčanim naočalama koje su cijelom izdanju dale dozu glamura i samopouzdanja.
Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia
Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia
Nije trebalo dugo da fotografije ovog stajlinga preplave društvene mreže, a obožavatelji se slažu da Hailey izgleda bolje no ikad.
No, isto to se ne može reći za njezina supruga Justina Biebera, koji svojim javnim ispadima sve više šokira javnost.
Hailey Bieber i Justin Bieber - 5 Foto: Hailey Bieber/Instagram
Hailey Bieber i Justin Bieber Foto: Instagram
Inače, Hailey i Justin zajendo imaju sina Jacka.
