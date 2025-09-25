Nije trebalo dugo da fotke Bieberove supruge u dekoltiranoj haljini preplave društvene mreže!

Hailey Bieber oduševila je na događaju u Los Angelesu u elegantnoj smeđoj haljini, dok njezin suprug Justin sve češće šokira javnost ponašanjem.

Hailey Bieber još jednom je dokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih žena svijeta. Na privatnom događaju Sapphire Reserve održanom u restoranu ALBA u Los Angelesu, manekenka je sve prisutne ostavila bez daha.

Za ovu priliku odabrala je usku, elegantnu smeđu haljinu koja je savršeno pratila liniju njenog tijela. Haljina s dubokim dekolteom i visokim prorezom naglasila je njen ženstveni izgled, dok su jednostavne štikle u istoj nijansi dodatno zaokružile cijeli outfit.

Hailey Bieber - 5 Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što je Meghan rekla Kate? Pokušaj pomirbe pretvorio se u novi sukob

Hailey je kombinaciju upotpunila decentnim nakitom, raspuštenom kosom i malim crnim sunčanim naočalama koje su cijelom izdanju dale dozu glamura i samopouzdanja.

Hailey Bieber - 2 Foto: Profimedia

Hailey Bieber - 1 Foto: Profimedia

Nije trebalo dugo da fotografije ovog stajlinga preplave društvene mreže, a obožavatelji se slažu da Hailey izgleda bolje no ikad.

Kako vam se sviđa njezin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"

No, isto to se ne može reći za njezina supruga Justina Biebera, koji svojim javnim ispadima sve više šokira javnost.

Više detalja o tome pročitajte OVDJE.

Hailey Bieber i Justin Bieber - 5 Foto: Hailey Bieber/Instagram

Hailey Bieber i Justin Bieber Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

Inače, Hailey i Justin zajendo imaju sina Jacka.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ona će uskoro imati 70 godina?! Mladolikost kraljice reality klana tema je svjetskih tabloida

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Vaterpolsko vjenčanje! Za našeg Barakudu udala se sestra suigrača, a kum je bio još jedan vaterpolist

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u domu omiljene srpske plavuše! Emotivne poruke preplavile su društvene mreže