Više nikome nije jasno što se događa s nekad popularnim glazbenikom

Justin Bieber snimljen je u kupovini u Los Angelesu sa suprugom Hailey, a velikom kapuljačom se pokušao sakriti od fotografa.

Justina Biebera ne dotiču se vijesti o skorašnjem vjenčanju njegove bivše djevojke Selene Gomez, koja je ovih dana imala djevojački provod u Meksiku.

31-godišnji Kanađanin snimljen je sa suprugom Hailey u Los Angelesu nakon kupovine, a par je pratilo i nekoliko zaštitara. I dok se Hailey odlučila za traperice niskog kroja i majicu bez rukama, Bieber je predosjetio kako su u blizini fotografi te pokrio glavu kapuljačom svoje prevelike crvene dukserice.

Hailey Bieber i Justin Bieber - 2 Foto: Profimedia

Hailey Bieber i Justin Bieber - 3 Foto: Profimedia

Hailey Bieber i Justin Bieber - 6 Foto: Profimedia

U kratkotrajnom boravku na otvorenom pri ulazu u auto, pjevač je cijelo vrijeme držao glavu pognutu, zbog čega ga na društvenim mrežama prozivaju kako svojim ponašanjem opet sramoti suprugu.

Hailey Bieber i Justin Bieber - 5 Foto: Profimedia

Hailey Bieber i Justin Bieber - 1 Foto: Profimedia

Justin Bieber - 1 Foto: Profimedia

Justin Bieber - 3 Foto: Profimedia

Justin Bieber - 6 Foto: Profimedia

Justin Bieber - 2 Foto: Profimedia

Mnogi fanovi već dulje vrijeme su zabrinuti za Kanađanina zbog čestih ispada i izlazaka u javnosti, poput spuštenih hlača, razgovora i svađama s fotografima koji bi ga snimili u tom stanju i dijeljenju fotografija na kojima izgleda kao da je pod utjecajem narkotika i dijeljenju citata. U nekim od tih ispada je vrijeđao i svoju suprugu, zbog čega su mediji pisali o problemima u braku.

Ipak, par je unatoč mnogim izazovima i dalje zajedno te odgaja sina Jacka koji je nedavno navršio godinu dana.

