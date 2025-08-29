Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu

Mlada manekenka Ema Gračan zablistala je u kreacijama na modnom događanju.

U Rijeci su u četvrtak održane 17. Riječke stepenice, a modnom pistom u prekrasnim kreacijama prošetale su se brojne poznate ljepotice.

Modne revije nosile su bivše hrvatske misice Marinela Grljušić, Lucija Begić, Andrea Erjavec, a posebnu pažnju mamila je mlada manekenka Ema Gračan.

Ema Gračan Foto: Josip Čekada za Riječke stepenice

Ema Gračan Foto: Josip Čekada za Riječke stepenice

Ako vam prezime djeluje poznato, razlog je jednostavan – majka ove atraktivne plavuše je Daniela Gračan, koja je prije 36 godina odabrana za Kraljicu Hrvatske, a potom i Kraljicu svijeta.

Ema Gračan - 1 Foto: Tom Dubravec/Cropix

Baš poput mame, i Ema je 2018. godine ponijela titulu Kraljice Hrvatske.

Ema Gračan Foto: Josip Čekada za Riječke stepenice

Osim što se bavi manekenstvom, Ema uspješno razbija predrasude o misicama, a dokaz tomu je njena diploma s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo.

''Gotova sam, dala sam sve ispite, još čekam diplomu, zaposlila sam se, tako da sve ide po planu. Jako sam ponosna na sebe, ali i na svoje roditelje što su odgojili i mene i moje sestre na ovaj način, da je edukacija najbitnija, da je znanje najbitnije, da je to ono što nama ostaje i što nas čini bogatima'', rekla je Ema Gračan u srpnju ove godine.

Ema Gračan - 1 Foto: PR

Nekoliko modnih revija nosila je i sa svojom majkom, a kako je Daniela izgledala nekad prisjetite se OVDJE.

Danijela i Ema Gračan Foto: Livio Andrijic / CROPIX

