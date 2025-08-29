Na duge noge glumice u mini haljini padale su vilice, nikad nije bolje izgledala!

Shailene Woodley dobro se pobrinula da ne prođe nezapaženo na Venecijanskom filmskom festivalu.

Američka glumica Shailene Woodley zasjala je na crvenom tepihu 82. Venecijanskog filmskog festivala, gdje je prisustvovala premijeri filma "Jay Kelly".

U elegantnoj crnoj mini haljini od satena i s upečatljivom ogrlicom Woodley je plijenila pažnju fotografa i publike. Na tepihu je pokazala i svoju opuštenu, razigranu stranu – smijala se, pozirala i dokazala zašto je modni kritičari obožavaju.

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kemija koja ne blijedi! George Clooney ovim je potezima pokazao koliki je džentlmen

Njezin jednostavan, ali moćan modni odabir ponovno joj je donio titulu jedne od najbolje odjevenih dama festivala, a njezina prirodna ljepota i karizma zasjenili su mnoge druge zvijezde večeri.

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda imanje milijardera na kojem ima čak i vlastitu benzinsku crpku?

Što kažete za izdanje ove glumice ? Super je, jako je zgodna

Ne sviđa mi se, haljina je prekratka Super je, jako je zgodna

Ne sviđa mi se, haljina je prekratka Ukupno glasova:

Shailene je postala poznata zahvaljujući glavnoj ulozi Tris Prior u blockbuster hitu ''Različita'' ("Divergent") i njegovim nastavcima.

Shailene Woodley - 2 Foto: Profimedia

Shailene Woodley - 1 Foto: Profimedia

Galerija 5 5 5 5 5

Publika je pamti i po dirljivoj romantičnoj drami ''Krive su zvijezde'' ("The Fault in Our Stars"), a veliku pohvalu kritike dobila je i za ulogu u hvaljenoj seriji ''Male laži'' ("Big Little Lies"), u kojoj je glumila uz Nicole Kidman i Reese Witherspoon. Pojavila se i u romantičnoj drami ''Posljednje pismo tvoje ljubavi'' ("The Last Letter from Your Lover").

Shailene Woodley Foto: Profimedia

Početkom ove godine šuškalo se i da ljubi francuskog ljepotana iz hit-serije, o kome je riječ doznajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Gaf češke ljepotice u Veneciji! Blicevi paparazza otkrili su detalje na grudima koji su služili suprotnoj svrsi

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Prepoznajete ga? Legendarni nogometaš neprepoznatljiv na novim fotkama pokraj supruge manekenke

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo u skladu s njenim godinama? Novi prizori kćeri kontroverzne reality zvijezde šokirali javnost