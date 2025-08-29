Je li ovo u skladu s njenim godinama? Novi prizori kćeri kontroverzne reality zvijezde šokirali javnost

North West i prijateljica u vožnji gondolom po Veneciji privukle pozornost, svi su gledali u njihove frizure.

Kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, North West, privukla je sve poglede ovih dana u Veneciji.

North je viđena u vožnji gondolom s prijateljicom, a fotografije su ubrzo obišle društvene mreže i modne portale.

North West - 1 Foto: Profimedia

North West - 3 Foto: Profimedia

Uživale su u sladoledu i prizorima grada, a kad su primijetile paparazze, izvadile su mobitele i fotografirale ih.

North West - 4 Foto: Profimedia

Ono što je posebno privuklo pozornost jesu njihove frizure. Prijateljica je kosu obojila u upečatljivu nijansu narančaste, a North se odlučila za dramatičnu kombinaciju tirkiznoplave i tamnijih tonova. Kosu su svezale u duge, glatke repove koji su naglašavali intenzitet boja i dodatno istaknuli njihov jedinstveni stil. North je nosila i mini haljinu.

North West - 2 Foto: Profimedia

A North je ovih dana bila tema medija zbog svog stila jer ima samo 12 godina. Nedavno je viđena u izlasku sa slavnom mamom, a nosila je korzet te suknjicu koji su potaknuli brojne rasprave.

Kim Kardashian i North West - 2 Foto: Profimedia

Mnogi su primijetili i da je North već veća od mame.

Fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Kim je North dobila s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Osim North, zajedno su dobili još troje djece: Chicago, Sainta i Psalma.

Kim Kardashian s djecom - 4 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Kim Kardashian s djecom - 5 Foto: Kim Kardashian/Instagram

