Je li ovo u skladu s njenim godinama? Novi prizori kćeri kontroverzne reality zvijezde šokirali javnost

North West i prijateljica u vožnji gondolom po Veneciji privukle pozornost, svi su gledali u njihove frizure.
Kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, North West, privukla je sve poglede ovih dana u Veneciji.3 vijesti o kojima se priča posebne kao i oni! Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno privatnost vješto kriju Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet? ''Teško razdoblje'' Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
North je viđena u vožnji gondolom s prijateljicom, a fotografije su ubrzo obišle društvene mreže i modne portale.
North West - 1 Foto: Profimedia
North West - 3 Foto: Profimedia
Uživale su u sladoledu i prizorima grada, a kad su primijetile paparazze, izvadile su mobitele i fotografirale ih.
North West - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda imanje milijardera na kojem ima čak i vlastitu benzinsku crpku?
Ono što je posebno privuklo pozornost jesu njihove frizure. Prijateljica je kosu obojila u upečatljivu nijansu narančaste, a North se odlučila za dramatičnu kombinaciju tirkiznoplave i tamnijih tonova. Kosu su svezale u duge, glatke repove koji su naglašavali intenzitet boja i dodatno istaknuli njihov jedinstveni stil. North je nosila i mini haljinu.
North West - 2 Foto: Profimedia
A North je ovih dana bila tema medija zbog svog stila jer ima samo 12 godina. Nedavno je viđena u izlasku sa slavnom mamom, a nosila je korzet te suknjicu koji su potaknuli brojne rasprave.
Kim Kardashian i North West - 2 Foto: Profimedia
Mnogi su primijetili i da je North već veća od mame.
Pogledaji ovo Nekad i sad To je ona?! Proslavila se u kultnoj komediji prije 30 godina, njeni novi prizori sad su sve iznenadili
Fotografije pogledajte OVDJE.
Podsjetimo, Kim je North dobila s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Osim North, zajedno su dobili još troje djece: Chicago, Sainta i Psalma.
Kim Kardashian s djecom - 4 Foto: Kim Kardashian/Instagram
Kim Kardashian s djecom - 5 Foto: Kim Kardashian/Instagram
Galerija 19 19 19 19 19
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kemija koja ne blijedi! George Clooney ovim je potezima pokazao koliki je džentlmen
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Gaf češke ljepotice u Veneciji! Blicevi paparazza otkrili su detalje na grudima koji su služili suprotnoj svrsi
Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete ga? Legendarni nogometaš neprepoznatljiv na novim fotkama pokraj supruge manekenke