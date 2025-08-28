Prepoznajete ga? Legendarni nogometaš neprepoznatljiv na novim fotkama pokraj supruge manekenke

Ronaldo Luis Nazario de Lima sa suprugom Celine Locks uhvaćen je na odmoru, brojni bivšeg nogometaša nisu prepoznali na prvu.

Na španjolskoj obali ovih dana uhvaćen je legedarni nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima sa suprugom Celine Locks.

Sunčali su se na jahti, skakali u more, što ih je sudeći po fotografijama itekako zabavilo, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Par je u vezi od 2015. godine, a vjenčali su se 2023. godine na Ibizi.

Nogometašev ljubavni život je uvijek bio pun. Milene i on bili su u braku četiri godine, a razišli su se 2003. godine. Zajedno su dobili i sina Ronalda mlađeg. U veljači 2005. pričalo se da se bivši nogometaš oženio manekenkom Daniellom Cicarelli. Međutim, ispostavilo se da se nisu službeno vjenčali jer niti jedno od njih do tog trenutka nije finaliziralo brak sa svojim prethodnim partnerima.

S Danielle je prekinuo, a potom je 2008. oženio Mariu Beatriz Antony. Bili su zajedno do 2012. godine i imaju dvije kćeri, Mariu Sophie i Mariu Alice.

A Ronaldo ima i još jednog sina Alexandera kojeg je dobio dok je bio u vezi s Michele Umezu, no tko je njegova majka nije poznato.

Danas 48-godišnji Ronaldo je vladao nogometnim terenima svijeta gotovo dvadeset godina, a onda se 2011. godine zbog bolesti štitnjače odlučio povući i uživati u zarađenom bogatstvu. Svoje uspjehe na nogometnom terenu pretočio je u 150 milijuna eura na bankovnom računu, a iako je ostao upisan kao legenda najpopularnijeg sporta na svijetu - danas ga nije lako prepoznati. Bolest mu je dijagnosticirana 2007. godine nakon čega su se javili i problemi s prekomjernom težinom, a koje je uspio kontrolirati nekoliko godina, sve dok se nije odlučio povući iz svijeta sporta.

Zbog fizičkog izgleda danas izgleda gotovo neprepoznatljivo, a čemu svjedoče i njegove najnovije fotografije s odmora.

