Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno

Žiri MasterChefa pozirao je sa svojim boljim polovicama, evo kako izgledaju.

I dok njih vrlo rado gledamo na TV ekranima, žiri MasterChefa ovog se puta na društvenim mrežama pohvalio i fotografijom s njima važnim osobama koje nikad ne vidimo.

Mario Mihelj, Goran Kočiš i Stjepan Vukadin pozirali su sa svojim partnericama, a crno-bijela fotografija nastala je na nedavnom vjenčanju.

Stjepan Vukadin, Mario Mihelj i Goran Kočiš - 3 Foto: Instagram

''Ono kad MasterChef trojac Mario, Stjepan i Goran skinu pregače i obuku osmijehe – u društvu svojih prekrasnih boljih polovica'', piše u opisu, a fotografiju pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo inMagazin Doznajemo kako se Halid Bešlić oporavlja i zašto je završio u bolnici: "To će sigurno potrajati..."

MasterChef - 5 Foto: Nova TV

Na istom vjenčanju žiri se odlučio i na drastičan potez. Naime, Stjepan, Mario i Goran tetovirali su se za uspomenu, a kakav su crtež odabrali pogledajte OVDJE.

In Magazin: MasterChef - 5 Foto: In Magazin

Vukadin je uoči nove sezone imao i veliki razlog za slavlje, više pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pala u zagrljaj supruga, kojeg rijetko pokazuje: ''Dječače moj plavi''

Podsjetimo, na Novu TV uskoro stižu nove epizode MasterChefa.

MasterChef - 6 Foto: Nova TV

MasterChef - 1 Foto: In Magazin

Galerija 15 15 15 15 15

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Švicarski bankar na prestižni festival poveo djevojku koja je zaboravila grudnjak

Pogledaji ovo Celebrity Ovako izgleda žestoka rutina vježbanja Danijele Dvornik: "Treba doći do ove razine..."