Zvijezda Kumova pala u zagrljaj supruga kojeg rijetko pokazuje: ''Dječače moj plavi''

Ecija Ojdanić na Instagramu je podijelila emotivan video povodom rođendana svog supruga.

Glumica Ecija Ojdanić raznježila je pratitelje novim videom na svom Instagram profilu.

Naime, njen suprug Robert Orhel slavi 50. rođendan, a tim povodom Ecija mu je organizirala feštu.

Uz prijatelje i obitelj iznenadila je svog voljenog, a kakva je bila atmosfera pogledajte u videu.

''Sretan ti pedeseti, dječače moj plavi! Neka ti preostalih barem još pedeset godina života bude spektakl od života. Baš kakav je bio party iznenađenja koji smo ti priredili. S vojskom tvojih ljudi. Jer ti to zaslužuješ'', napisala mu je.

Ecija i Robert u braku su od 2009. godine, a zajedno su dobili sina Jakova.

Iz prvog braka s Antom Viljevcem Ecija ima kćer Cvitu.

Podsjetimo, Eciju u Kumovima gledamo kao Mirjanu Bogdan, a novi nastavci na Novu TV stižu uskoro.

