voli ga kao prvog dana

Zvijezda Kumova pala u zagrljaj supruga kojeg rijetko pokazuje: ''Dječače moj plavi''

Piše J. C. , Danas @ 16:37
Ecija Ojdanić s mužem Ecija Ojdanić s mužem Foto: Instagram

Ecija Ojdanić na Instagramu je podijelila emotivan video povodom rođendana svog supruga.

Doznajemo kako se Halid Bešlić oporavlja i zašto je završio u bolnici
Doznajemo kako se Halid Bešlić oporavlja i zašto je završio u bolnici: "To će sigurno potrajati..."
Preminuo je gitarist Srebrnih krila Davor Jelavić Dado
Preminuo je gitarist Srebrnih krila, tužnu vijest potvrdio je Vlado Kalember
Simona Jackstaite došla na venecijanski filmski festival bez grudnjaka
Švicarski bankar na prestižni festival poveo djevojku koja je zaboravila grudnjak
Ecija Ojdanić čestitala mužu rođendan putem Instagrama
Petar Sučić o svom odrastanju
Naš nogometaš progovorio o svom djetinjstvu na farmi: "Pomagao sam tati musti krave..."
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
George i Amal Clooney prvi put pokazali svoje tajanstvene blizance!
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
Supruga Brucea Willisa donijela najtežu odluku dosad: ''On bi htio da djeca...''
Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui
Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat
Veza Jerryja Seinfelda i Shoshanne Lonstein
Priča o ljubavi nad kojom se Amerika zgražala: On je imao 39, a ona tek završila srednju školu
vijesti
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile 2 milijuna kvadrata novih postrojenja
Europa se priprema za rat: Satelitske snimke otkrile velike promjene u hrvatskom susjedstvu
Vozač električnog romobila preminuo u bolnici nakon prometne nesreće
Vozač električnog romobila nastradao u prometnoj nesreći: Preminuo je u bolnici
Kod Benkovca poginule dva mlađa muškarca na motociklu
Užasna nesreća u Dalmaciji: Poginula dva mladića, jedan je bio maloljetan
show
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
Supruga Brucea Willisa donijela tešku odluku
George i Amal Clooney s obiteljskim prijateljima uživaju u Italiji
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Ljetna iscrpljenost: Što kada tijelo traži više od obične vode?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
Dalmatinac je svojim natpisom u vrtu postao internetski hit! Pogledajte što je napisao
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
"Netko će danas dobiti otkaz": Napravio kobnu pogrešku u skladištu, pogledajte rezultate
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
Scena iz bolnice u Bosni i Hercegovini nasmijala cijelu regiju! Pogledajte improvizaciju
tech
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
Skriveno srce Jupitera krije tajnu koju astronomi nisu očekivali
sport
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
Transferi: Carlos Soler iz PSG-a ide u Sučićev Real Sociedad
Nakon što ga Dalić nije pozvao u reprezentaciju, vatreni je saznao loše vijesti i u klubu
Strašan udarac za Zlatka Dalića pred dvije utakmice Vatrenih
Strašan udarac za Zlatka Dalića uoči dviju utakmica Vatrenih: Otpada važan vatreni?
tv
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
Leyla: Mora mu nešto reći - pozvala ga je na kavu
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
Daleki grad: Hoće li uspjeti izustiti ono što želi?
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
Daleki grad: Čime joj prijeti samo da sazna istinu?
putovanja
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
Više od začina: Čudesna mediteranska "biljka koja liječi sve"
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike
lifestyle
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
Ovo je najzgodniji pjevač svih vremena po vašem odabiru
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
sve
Odabrali ste najzgodnijeg pjevača svih vremena
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
Hitan sastanak u Fenerbahčeu: Najprije nazvali Mourinha pa Livakoviću priopćili odluku
