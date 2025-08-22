Zvijezda "Kumova" otkrila kako se sprema ručak na +40: "Najveće zasluge idu..."

Ecija Ojdanić svojim pratiteljima voli pokazivati svoje kulinarske sposobnosti, a ovoga puta na meniju je bila - hobotnica.

Zvijezda serije "Kumovi" Ecija Ojdanić donedavno je uživala u posljednjim danima boravka na moru, a sada je ponovno na setu. Naša glumica je svojim pratiteljima ponovno odlučila pokazati svoje kulinarske vještine, pripremajući jedno slasno jelo.

U pitanju je hobotnica pod pekom, a u pripremi iste imala je nekoliko pomagača.

Kako je napisala u videu, njezin suprug Robert je očistio hobodnicu, svekrva Vesna je pripremila povrće za prilog, koje je sama Ecija začinila i zasebno skuhala hobotnicu. Najveću pomoć je pružio susjed Dragan koji je pripremio peku na visokoj temperaturi.

Ecija Ojdanić - 3 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 4 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić - 5 Foto: Instagram

Rezultat je bio i više nego primamljiv.

"Dok se već kuham u kostimima u studiju, podsjetnik na kužinavanje u kupaćem. Hoba ispod peke. Najveće zasluge idu najboljem susidu Draganu, koji je dragovoljno zapalio vatru na plus 40", napisala je Ecija u opisu videa.

