Moćna pojava glumice čija je ispovijest potresla regiju, blistala je u Sarajevu!

Milena Radulović zablistala je na crvenom tepihu SFF-a u ružičastoj haljini s plaštom, unatoč kiši koja nije umanjila njezin glamur.

Milena Radulović, poznata srpska glumica koja je u posljednje vrijeme sve češće u središtu pažnje regionalne publike, zablistala je na crvenom tepihu sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala.

Iako je večer pratila jaka kiša, Milena je odlučno zakoračila pred objektive fotografa i još jednom pokazala svoj nenametljiv glamur.

Milena Radulović - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Odjenula je elegantnu dugu haljinu u nježnim ružičastim nijansama s plaštom koji je davao dozu dramatičnosti, dok je raskošni detalj oko vrata podizao cijelu kombinaciju. Unatoč kišnim kapima koje su padale po crvenom tepihu, Milena je plijenila pažnju svojom pojavom.

Milena Radulović - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Milena Radulović - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Milena Radulović - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Publika i fotografi nisu propustili zabilježiti njezin dolazak, a Milena je svojim izdanjem potvrdila status jedne od najbolje odjevenih dama festivala.

Milena Radulović - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Milena Radulović - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Podsjećamo, Milena je prije tri godine šokirala zemlje u regiji kada je javno ispričala da ju je profesor s Akademije Mika Aleksić zlostavljao. Prošle godine dala je iskaz na Višem sudu u Beogradu, gdje je morala iznijeti mučne detalje događanja.

Milena Radulović - 1 Foto: A.H./ATAImages/Pixsell

