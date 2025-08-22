Partnerica Gorana Bogdana pojavila se u Sarajevu devet mjeseci nakon poroda

Jovana Stojiljković blistala je na crvenom tepihu SFF-a u crnoj šljokičastoj haljini, i to devet mjeseci nakon što je s Goranom Bogdanom dobila prvo dijete.

Jovana Stojiljković, jedna od najistaknutijih glumica regije, zasjala je sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala unatoč kiši i nevremenu koje je pratilo crveni tepih.

U elegantnoj mini haljini prekrivenoj crnim šljokicama, koju je kombinirala s visokim crnim sandalama i decentnom torbicom, privukla je poglede svih prisutnih.

Jovana Stojiljković - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Iako je kiša prijetila da zasjeni glamur večeri, Jovana je pokazala samopouzdanje i stil, potvrđujući zašto se uvijek nalazi u središtu pažnje. Posebnu simboliku njezinu pojavljivanju dala je i činjenica da je krajem studenoga 2024. rodila prvo dijete, koje je dobila s glumcem Goranom Bogdanom.

Jovana Stojiljković - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Jovana Stojiljković - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Inače, Bogdan i Stojiljković dugo žive u Beogradu, a naš glumac često voli isticati kako ima tri doma - Široki Brijeg, Zagreb i Beograd.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković - 3 Foto: F.S./ATAImages/Pixsell

Goran je ranije govorio da nikada ne komentira vezu s Jovanom, ali ono što se zna je da su glumac i 11 godina mlađa glumica, koja je široj publici najpoznatija po hit-filmu "Južni vjetar", obnovili svoju vezu krajem 2021. godine, i to nekoliko mjeseci nakon što su bili prekinuli.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković - 4 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Ponovno su se zbližili na snimanju jedne serije u Hrvatskoj, o čemu je pisala Nova.rs. Još ranije otkriveno je kako su njihovu odnosu presudile poslovne obaveze, zbog kojih se nisu mogli često viđati te su prekinuli zbog razdvojenosti. No, čini se kako je sudbina ipak imala drugačije planove.

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković (Foto: PR) Foto: PR

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković Foto: John Pavlish/PR

Vezu su prvi put započeli 2019. godine, a za njihovu se romansu saznalo kada je naš glumac svoju kolegicu iznenadio velikim buketom cvijeća nakon premijere predstave u Narodnom pozorištu u Beogradu u kojoj je ona imala glavnu ulogu. Zajedno su se pojavili na nekoliko događaja, a iako rijetko pričaju o svom privatnom životu, neki su se detalji ipak saznali.

