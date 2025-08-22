62 godine i ovakva figura? Simbol ljepote bivše Jugoslavije u retro badiću ostavila sve bez teksta

Ana Sasso i sa 62 godine oduševljava izgledom u odvažnom badiću, a obožavatelji je zasipaju komplimentima.

Ana Sasso, bivša misica i nekadašnji simbol ljepote bivše Jugoslavije, danas sa 62 godine i dalje plijeni pažnju. U novoj objavi na društvenim mrežama pozirala je uz bazen u kupaćem kostimu živopisnog retro uzorka, s odvažnim krojem, pokazujući kako s godinama ne gubi na šarmu ni stilu.

Obožavatelji su je zasuli pohvalama, diveći se njezinu izgledu i karizmi: "Prezgodna", "Uvijek lijepa", "Svaka čast", "Prekrasna Ana", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Sasso je 1982. godine izabrana za Miss Jugoslavije, a godinu dana nakon toga snimila je nezaboravnu reklamu za Pipi i postala seks-simbol.

Splićanka je ostvarila i dobar uspjeh na izboru za Miss svijeta u Londonu, na kojem se našla među petnaest polufinalistica.

