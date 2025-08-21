Znate li čija je ovo kći? Mama joj je prelijepa srpska zvijezda, a svojim izgledom već puni medijske stupce

Hana Ikodinović oduševila je pratitelje novim fotografijama u haljini s prorezom.

Na društvenim mrežama novim fotografijama u haljini s prorezom Hana Ikodinović raspametila je pratitelje.

Duge noge i kosa ostavljaju bez daha, ali na prvu biste teško pogodili čija je kći.

18-godišnju Hanu rodila je Nataša Bekvalac, srpska pjevačica koju često zovu i srpskom Barbie.

Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Hana Ikodinović - 1 Foto: Hana Ikodinović/Instagram

U posljednje vrijeme o Hani se često piše zbog predivnog izgleda, a još njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Galerija 15 15 15 15 15

Hana Ikodinović - 3 Foto: Hana Ikodinović/Instagram

Hana Ikodinović - 3 Foto: Instagram

Hana Ikodinović - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tarik Filipović u Sarajevu popio kavu s NBA košarkašem, slučajni prolaznici bili su oduševljeni prizorom!

Osim Hane, Nataša ima i kćer Katju.

Kakvu je feštu Hana imala za 18. rođendan, pogledajte OVDJE.

Nataša Bekvalac - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tko je prekrasna Hrvatica koja je briljirala pred svjetskim gostima u Sarajevu?

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu odvjetnicu u koju se zaljubio na prvi pogled!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čipka, prozirna haljina i dekolte! Titulu najseksi novinarke Diletta neće tako lako predati dalje

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić iz vinograda Ćorluki poslala poruku koja je nasmijala pratitelje!