Znate li čija je ovo kći? Mama joj je prelijepa srpska zvijezda, a svojim izgledom već puni medijske stupce

Hana Ikodinović oduševila je pratitelje novim fotografijama u haljini s prorezom.
Duge noge i kosa ostavljaju bez daha, ali na prvu biste teško pogodili čija je kći.
18-godišnju Hanu rodila je Nataša Bekvalac, srpska pjevačica koju često zovu i srpskom Barbie.
Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Hana Ikodinović - 1 Foto: Hana Ikodinović/Instagram
U posljednje vrijeme o Hani se često piše zbog predivnog izgleda, a još njenih fotografija pogledajte u našoj galeriji.
Hana Ikodinović - 3 Foto: Hana Ikodinović/Instagram
Hana Ikodinović - 3 Foto: Instagram
Hana Ikodinović - 4 Foto: Instagram
Osim Hane, Nataša ima i kćer Katju.
Nataša Bekvalac - 1 Foto: Instagram
