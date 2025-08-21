Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu odvjetnicu u koju se zaljubio na prvi pogled!

Sandi Cenov pokazao je zgodnu suprugu Ilinu Cenov, zajedno su pozirali na plaži.

Popularni pjevač Sandi Cenov i njegova supruga Ilina pokazali su da i nakon dugogodišnjeg braka uživaju u zajedničkim trenucima, a ljeto provode aktivno i zaljubljeno.

Na društvenim mrežama podijelili su nekoliko fotografija snimljenih uz more, na kojima poziraju zagrljeni i nasmijani, u prepoznatljivom opuštenom i vedrom raspoloženju.

Ilina je zablistala u životinjskom uzorku bikinija koji je naglasio njezinu vitku figuru, dok je Sandi pokazao formu u crvenim kupaćim hlačicama. Oboje su dokazali da im more i sunce itekako gode.

''Tradicionalne fotke nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo...'' napisao je pjevač u opisu.

Par se upoznao na skijalištu Nassfeldu 2005. godine, a tri mjeseca poslije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine, a Ilina je u veljači, povodom godišnjice njihova braka, objavila i dosad neviđene fotografije s vjenčanja.

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Tajna njegova idiličnog braka dugog 20 godina jasna je kao dan.

''Ja svoj suprugu držim kao kap vode na dlanu, a i ona mene drži kao kap vode na dlanu. Teško je sad to objasniti. Ljudi se nekako nađu, ali mislim da ima tu i u iskustvu nekom... Ja mislim da sam ja nakon neke burne prošlosti moje znao šta tražim'', zaključio je jednom u IN magazinu.

''Moram priznati da je bila ljubav na prvi pogled, ali baš doslovno na prvi pogled, a onda se to razvilo dalje u nešto puno dublje jer prvi pogled je samo prvi pogled'', dodala je Ilina.

A kakav je otac svojoj djeci, kćeri Zari i sinu Mikuli?

''Pa, kad sam bio mlađi, bio sam puno stroži jer smo čitali da se klincima moraju postaviti granice, jer ako im se ne postave granice, onda oni lutaju i zapravo se osjećaju nesigurni. Koliko god oni misle da su slobodni, nisu slobodni. Roditelji im postave granice do kud mogu i šta mogu da bi jednog dana naučili gdje su granice u jednom civiliziranom ponašanju i u društvu. Tad sam bio puno stroži, sad već puno toga znaju, sad ih samo nekako savjetujem, sa svom svojom mudrošću koja je nevezana za kompjutore i za IT tehnologiju jer me tu šišaju, naravno, a ovo drugo, neke stvari ipak znam'', kaže.

