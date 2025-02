Pogledajte što je Sandi Cenov poklonio supruzi odvjetnici za godišnjicu braka: ''I tako...''

Pjevač Sandi Cenov i njegova supruga Ilina pred pratiteljima su se pohvalili lijepim vijestima.

Naš pjevač Sandi Cenov i supruga Ilina tri dana prije Valentinova proslavili su i 19. godišnjicu braka, a tim povodom objavili su i svoju zaljubljenu fotografiju.

''I tako, mic po mic, eto nam se prišuljala 19. godišnjica braka… i baš lijep dan, i moj Bobo zna što najvolim...'', napisala je Ilina.

Tim povodom otkrila je i kako je od svog voljenog za godišnjicu dobila poseban dar, gramofonsku ploču ''Live In New York City'' Brucea Springsteena & The E Street Benda.

''Sretno i dalje!'', ''Baš si totalno pašete, iznutra i izvana'', ''Najjači par, sretno u daljnjim plovidbama'', poželjeli su im pratitelji.

Par se upoznao na skijalištu Nassfeld 2005., a već tri mjeseca kasnije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan.

Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine, a Ilina je u veljači, povodom godišnjice njihova braka, objavila i dosad neviđene fotografije s vjenčanja.

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Tajna njegova idiličnog braka dugog 20 godina jasna je kao dan.

''Ja svoj suprugu držim kao kap vode na dlanu, a i ona mene drži kao kap vode na dlanu. Teško je sad to objasniti. Ljudi se nekako nađu, ali mislim da ima tu i u iskustvu nekom... Ja mislim da sam ja nakon neke burne prošlosti moje, znao šta tražim'', zaključio je nedavno u IN magazinu.

A kakav je otac svojim klincima, kćeri Zari i sinu Mikuli?

''Pa kad sam bio mlađi bio sam puno stroži jer smo čitali da se klincima moraju postaviti granice, jer ako im se ne postave granice, onda oni lutaju i zapravo se osjećaju nesigurni koliko god oni misle da su slobodni, nisu slobodni. Roditelji im postave granice do kud mogu i šta mogu da bi jednog dana naučitli gdje su granice u jednom civiliziranom ponašanju i u društvu. Tad sam bio puno stroži, sad već puno toga znaju, sad ih samo nekako savjetujem, sa svom svojom mudrošću koja je nevezana za za kompjutore i za IT tehnologiju jer me tu šišaju naravno, a ovo drugo, neke stvari ipak znam'', kaže.

Kako izgleda njihova kći Zara, pogledajte OVDJE.

Inače, prije Iline Sandi je ljubio čak dvije misice. Više o njegovim mladenačkim avanturama pročitajte OVDJE.

