Sandi Cenov otkrio tajnu svog idiličnog braka dugog 20 godina: ''Ljudi se nekako nađu''

Domaći šarmer s gitarom nekad je bio glavni slamatelj srca na estradi, a danas je brižan suprug i otac, koji slavi 20 godina bračne idile. Sandi Cenov priprema i velik koncert u Zagrebu, na kojem će glavnu riječ voditi - ljubav. Kako teku pripreme, ali i tajnu ljubavne idile i očinstva, Sandi je otkrio našem Davoru Gariću za In magazin.

''Mali korak za čovječanstvo, ali jako veliki za mene, to je koncert u Tvornici 7. ožujka, dan uoči Dana žena. Repertoar će biti vrlo raznolik što se tiče perioda nastajanja mojih pjesama, ali će sve bit ljubavne! To je vrlo normalno za Dan žena, uoči Dana žena jer vjerujem da će tu biti puno romantičnih duša'', otkriva Sandi Cenov.



Ususret Sandijevu koncertu posvećenom ženama, logično se nameće pitanje, što jedan muškarac s brdovitog Balkana treba znati o ljepšim polovicama.



''Ja mislim da se muškarci s Balkana više žena boje nego što bi to trebalo! Često sam to znao doživjeti, frajer bi sve, on bi istukao kog treba, vozio k'o lud, oborio rekorde na Grobniku, ali kad dođe žena onda je malo frka panika. Eto to bi htio da muškarci malo.... Žene nas muškarce vole, ja to tako smatram, i mi njih volimo, Bože moj. I to bi trebao biti potpuno jedan normalan odnos i potpuno jedna uzajamna privlačnost'', priča Sandi.



Tajna njegova idiličnog braka dugog 20 godina jasna je kao dan.



''Ja svoj suprugu držim kao kap vode na dlanu, a i ona mene drži kao kap vode na dlanu. Teško je sad to objasniti. Ljudi se nekako nađu, ali mislim da ima tu i u iskustvu nekom... Ja mislim da sam ja nakon neke burne prošlosti moje, znao šta tražim'', zaključio je.



Iako su i njegovu glavu preplavile sijede, ovom šarmeru s gitarom, godine ne mogu ništa.



''Ja sam jednom pročito, više ne znam gdje, super mi je to, da su ljudi sretni ako su vršnjaci svojih godina. To mi je super rečeno. Ja znam koliko ja imam godina i ništa se ne furam da sam mlađi od toga što jesam, ali se pokušavam najbolje nositi sa tim godinama što mogu. Mislim da je tu puno fizičke aktivnosti, zdrave prehrane, zatulumarit naravno, al ne baš svaku noć zatulumarit, tako da se pokušavam barem malo dat oduška nekim svojih guštima i svojim nekim hobijima i onda se čovjek budi s osmijehom na licu i to onda smanjuje bore'', smatra Sandi.



A kakav je otac svojim klincima, kćeri Zari i sinu MIkuli?



''Pa kad sam bio mlađi bio sam puno stroži jer smo čitali da se klincima moraju postaviti granice, jer ako im se ne postave granice, onda oni lutaju i zapravo se osjećaju nesigurni koliko god oni misle da su slobodni, nisu slobodni. Roditelji im postave granice do kud mogu i šta mogu da bi jednog dana naučitli gdje su granice u jednom civiliziranom ponašanju i u društvu. Tad sam bio puno stroži, sad već puno toga znaju, sad ih samo nekako savjetujem, sa svom svojom mudrošću koja je nevezana za za kompjutore i za IT tehnologiju jer me tu šišaju naravno, a ovo drugo, neke stvari ipak znam'', kaže.



Mi znamo da će na Sandijevu koncertu uoči Dana žena sve prštati od ljubavi.



''Dragi moji, dođite svi na koncert koji se zove ''Ljubav za sve'' u Tvornicu u Zagrebu, 07.03. ove godine. Ne samo Ljubav za sve, sve sviramo!'', poručio je Sandi.

