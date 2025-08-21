Čipka, prozirna haljina i dekolte! Titulu najseksi novinarke Diletta neće tako lako predati dalje

Diletta Leotta na Siciliji je očarala pratitelje prozirnom crnom haljinom koja je istaknula njezinu figuru.

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, često proglašavana najseksi novinarkom na svijetu, ponovno je opravdala taj status najnovijim objavama sa Sicilije.

Na fotografijama je pokazala svoju zavidnu figuru u zavodljivoj crnoj haljini od prozirnog materijala, ukrašenoj čipkastim detaljima. Model s dubokim V-izrezom, korzetnim vezanjem sprijeda i pažljivo postavljenim izrezima naglasio je njezinu siluetu i unio dozu glamura idealnu za večernji izlazak.

Poseban efekt dodatno pojačava mediteranska kulisa – palme i toplo svjetlo ljetne noći koje stvaraju gotovo filmski ugođaj.

Diletta Leotta - 1 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta - 3 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Podsjetimo, Diletta je u lipnju 2024. godine izrekla sudbonosno "da" njemačkom golmanu Loris Karius u romantičnom okruženju Vulcana na Liparskim otocima. Par je u kolovozu 2023. dobio kćerkicu Ariju.

Diletta Leotta - 7 Foto: Profimedia

Diletta Leotta, Loris Karius Foto: Instagram

Nedavno je izazvala žestoku raspravu fotografijama koje je objavila, a više o tome pročitajte OVDJE.

Diletta Leotta - 6 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 6 Foto: Diletta Leotta/Instagram

