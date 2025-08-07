Pretraži
''Zašto to radiš?''

Je li pretjerala? Raskošne obline zanosne novinarke zasjenila je žestoka rasprava

Piše H.L., Danas @ 19:57 Celebrity komentari
Diletta Leotta Diletta Leotta Foto: Instagram

Diletta Leotta javila se pratiteljima na Instagramu fotkama s broda. Jedni su je hvalili, a drugi kritizirali.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kviz ''Nastavi stihove najljepših klapskih pjesama''
kviz za vječne romantičare!
Znate li nastaviti stihove nekih od najljepših klapskih pjesama?
Diletta Leotta oduševila fanove na Instagramu prizorima s broda
''Zašto to radiš?''
Je li pretjerala? Raskošne obline zanosne novinarke zasjenila je žestoka rasprava
Intervju s Renatom Lovrinčević Buljan
''33 godine smo zajedno''
Renata Lovrinčević Buljan otkrila što o njenim atraktivnim fotkama misli suprug vojnik: ''To je odnos...''
Cora Schumacher iznenadila javnost izjavama o bivšem suprugu Ralfu Schumacheru
on živi s dečkom
Bivša žena Schumacherova brata digla prašinu izjavom: ''Prezime ne mijenjam dok god od njega zarađujem''
Intervju s Josipom Lisac
jedna, jedinstvena!
Ekskluzivni intervju s Josipom Lisac: Progovorila o povlačenju sa scene, prvoj i jedinoj ljubavi te emociji
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Bivši suprug Maje Cvjetković napao njenog novog partnera usred Zagreba
on sve poriče
Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
Mirna Maras u mini-haljini pokazala bombastične noge
''blistaš neopisivo!''
Bombastične noge naše voditeljice u mini haljini zasjenile su predivan zalazak sunca
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
Došlo do nestašice inzulina u hrvatskim ljekarnama
OPASNE KOMPLIKACIJE
U Hrvatskoj došlo do nestašice važnog lijeka, liječnik poslao apel: "Nemojte ovo činiti"
Poznatoj brazilskoj influencerici policija u automobilu pronašla više od 100 zlatnih poluga
REKORDNA ZAPLJENA U BRAZILU
Influencericu zaustavila policija, nisu mogli vjerovati što je bilo skriveno u automobilu: "Primijetili smo znakove..."
show
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
POKROVITELJ STADA
Pet načina da vam trbuh ne pokvari ljetovanje
zabava
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Pokažite što znate!
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Pokažite što znate!
Samo najbolji dolaze do kraja ovog kviza bez greške – jeste li među njima?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Počinje već 2027.?
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
sport
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
OVO JOŠ NISMO ČULI
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
Jozo Stanić briljira u St. Gallenu i čudi se što su radili Ivanoviću
Curu traži na misi
Veliki uzlet hrvatskog Hulka: Briljira u hit-momčadi i čudi se što su radili Ivanoviću
tv
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
Daleki grad: Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
DALEKI GRAD
Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
LEYLA
Leyla: Ako on ne učini ništa, ona će smisliti nešto
putovanja
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
Oženi me fritata recept
Viralni recept
Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji se ne daju obeshrabriti
novac
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
gdje na benzinsku?
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Street style kombinacije s Tjedna mode u Kopenhagenu
Svježe i autentično
Dankinje modu imaju u malom prstu, donosimo 10 najboljih izdanja čije ideje možete posuditi
Ulična moda Zagreb u crop-topu golih leđa i širokim trapericama
SMIONA KOMBINACIJA
Opa! Šetnja centrom Zagreba u odvažnom crop-topu i trapericama koje otkrivaju gola bedra
Najčešće žensko ime u Hrvatskoj
Ne izlazi iz mode
Nikad neće izaći iz mode: Ovo žensko ime najčešće je u Hrvatskoj
sve
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene