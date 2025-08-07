Je li pretjerala? Raskošne obline zanosne novinarke zasjenila je žestoka rasprava

Diletta Leotta javila se pratiteljima na Instagramu fotkama s broda. Jedni su je hvalili, a drugi kritizirali.

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta ponovno je privukla pozornost objavom s ljetovanja, a ovog puta pozirala je na luksuznom brodiću – i to u kombinaciji koja nije mogla proći nezapaženo.

Na fotografijama koje je podijelila s obožavateljima Diletta nosi upečatljiv komplet s prugastim uzorkom u plavim, crnim i bijelim tonovima.

Top s dubokim dekolteom savršeno ističe njezinu figuru, a odgovarajuća marama i donji dio bikinija zaokružuju dojam glamurozne ljetne elegancije.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Pozirala je na pramcu broda, ispružena pod suncem, a u jednoj od objava snimila je i selfie dok se brod kretao, s vjetrom u kosi i morem u pozadini.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Komplimentima oduševljenih obožavatelja nije bilo kraja.

''Najljepša žena'', ''Savršenstvo bez mane'', ''Kakva žena'', ''Prekrasna'', ''Kakav spektakl'', ''Zbog tebe je i voda prokuhala'', ''Princeza'', ''Seksi si'', ''Božica ljepote'', samo je dio komentara.

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo Celebrity Novi detalji teške borbe s rakom omiljene reality zvijezde iz regije: "Nalazi su loši..."

Ipak, nekim fanovima nije se svidjelo kako je Diletta uredila fotke, pa se povela žestoka rasprava.

Pogledaji ovo Celebrity Velika radost u obitelji Mate Bulića: "Dida i baka su te jedva dočekali!"

''Previše filtera'', ''Zašto si toliko uredila fotografije?'', ''Ma ne, na ovim fotkama uopće nema filtera'', ''Zašto to radiš?'', pisali su joj, ali su ostali bez odgovora.

Je li pretjerala s uređivanjem fotografija? Da, pretjerala je

Ne, bezveze je kritizraju Da, pretjerala je

Ne, bezveze je kritizraju Ukupno glasova:

Diletta Leotta - 2 Foto: Diletta Leotta/Instagram

Diletta Leotta - 3 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 1 Foto: Profimedia

Diletta Leotta - 6 Foto: Profimedia

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Tko je fatalna supruga nekadašnjeg zavodnika koji je ljubio i srpsku Barbie?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Mia Negovetić u bikiniju pokazala bogatu kolekciju crteža kojima je ukrasila svoje tijelo

Pogledaji ovo Celebrity Bivša žena Schumacherova brata digla prašinu izjavom: ''Prezime ne mijenjam dok god od njega zarađujem''