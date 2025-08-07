Novi detalji teške borbe s rakom omiljene reality zvijezde iz regije: "Nalazi su loši..."

Radi Vasić dijagnosticiran je rak dojke 2023. godine, a on se sada proširio na pluća.

Radu Vasić hrvatska javnost pamti po sudjelovanju u reality showu ''Big Brother'', a tamo je bila sa svojim suprugom Radetom te sinovima Mikom i Gibom.

Od tada se puno toga promijenilo. Mika i Giba promijenili su spol te su sada Ivana i Ana. Rade Vasić preminuo je ovog ožujka nakon teške bolesti, a njegovoj supruzi Radi vratio se karcinom.

Rada i Rade Vasić Foto: Screenshot

Karcinom dojke dijagnosticiran joj je 2023. godine, a on se sada proširio na pluća. Ana je sada otkrila nove detalje o bolesti majke.

''Mama je zdravstveno loše, ide na kemoterapiju. Želim svu pažnju i ljubav dati njoj. Istina je. Ima karcinom pluća i ta bolest, nažalost, nije izliječiva. S terapijom produžava život, ona to jako teško podnosi. Nalazi su loši, sve je to jako teško i stresno, tako da mi je fokus majka i njezina bolest. Želim da bude mirna. Teško joj je palo kada je tatu izgubila. On se patio dvije godine skoro, išao je na dijalizu i otkazali su mu bubrezi. Sve je to jako stresno'', objasnila je Ana za emisiju ''Narod pita''.

Rada Vasić Foto: Screenshot

Rada Vasić - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li koji se naš glumac pojavio u nekoliko spotova Miroslava Škore?

Inače, bračni par Vasić ima šestero djece, a većinu života proveli su u Njemačkoj. Rade je tamo svirao s bendom Crni gavrani, dok je Rada radila kao čistačica u policiji.

Galerija 5 5 5 5 5

Pogledaji ovo Celebrity Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."

Rada je ranije govorila da su ona i muž financijski pomogli Ani i Ivani kod promjene spola u Njemačkoj. Prema kćerima je zaštitnički nastrojena te ne želi previše govoriti o njima jer su je tako zamolile.

Mika i Giba Vasić Foto: Screenshot

Ana je ljubav pokušala pronaći sa Stefanom Kordom, ali od njega je doživjela veliki šok na sahrani svog oca. Više pročitajte OVDJE.

Ana (Mika) Vasić s dečkom - 5 Foto: Pixsell

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrpa komplimenata Lidiji Bačić zbog uskog korzeta u koji se utegnula: "Ubijaš!"

Pogledaji ovo Celebrity Velika radost u obitelji Mate Bulića: "Dida i baka su te jedva dočekali!"