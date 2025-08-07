Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."

Brandi Glanville tvrdi da joj se lice "doslovno raspada" nakon što je kemijskim sredstvom pokušala ukloniti navodnog parazita.

Brandi Glanville (52), bivša zvijezda realityja The Real Housewives of Beverly Hills, ponovno je privukla pažnju javnosti nizom potresnih objava na društvenim mrežama otkrivši da je zadobila ozbiljne kemijske opekotine na licu. Sve je, tvrdi, počelo kada je pokušala na vlastitu ruku ukloniti navodnog parazita iz kože pomoću sredstva za depilaciju.

U videu koji je objavila na TikToku Brandi je priznala da je na lice nanijela popularni preparat za uklanjanje dlačica vjerujući da će tako izbaciti parazita koji, kako tvrdi, već godinama uzrokuje promjene na njezinoj koži.

"Znam da zvuči suludo, ali imala sam osjećaj da će ga to naljutiti i natjerati da se makne. Naravno, pretjerala sam. Kozmetički proizvod ostavila sam na licu sedam minuta. Nikako to ne radite kod kuće", poručila je.

@brandiglanvilleofficial Beauty hacks (this is a good one but do a test patch)I did 7 minutes and I'm on fire sooooioko don't to 7 minutes it also burned the loose skin off my arms & its 7 dollars 😎 mix up some aloe vera, cucumber and black tea put it in the freezer put it in the spray bottle and once it's cold enough spray all day cause I'm in some pain ♬ original sound - Brandi Glanville

Unatoč ozbiljnim posljedicama pokušala je sve okrenuti na šalu:

"Dobre vijesti? Ne trebate više trošiti novac na kemijske pilinge ili lasere... Samo malo pretjerajte s ovom kremom i dobit ćete sve u jednom."

Brandi godinama govori o neobjašnjivim zdravstvenim tegobama koje, kako kaže, traju još od 2023., kada joj je dijagnosticiran stresom izazvan angioedem. Vjeruje da je sve započelo nakon snimanja realityja u Maroku, gdje su konzumirali meso koje je dulje vrijeme stajalo na stolu.

"Počela su oticanja, čudne izbočine, bolne kvržice ispod kože. Ponekad osjećam kako se pomiču. Kao da nešto u meni živi. Jednom mi se čak činilo da je puknula neka od tih kvržica i da se iz nje izlilo nešto kao kiselina. Od tada mi zubi propadaju, usna šupljina mi je stalno nadražena, a osjećam i peckanje u ustima. Liječnici ne znaju o čemu je riječ."

Osim fizičkih posljedica, priznaje da sve ostavlja traga i na njezinu psihičkom stanju.

"Lice mi se doslovno raspada. Ponekad mi izgleda donekle normalno, ali to su dani, ne tjedni."

Zbog svega Brandi sve rjeđe izlazi iz kuće i tvrdi da se više ne prepoznaje u ogledalu. Dosad je, prema vlastitim riječima, potrošila više od 70.000 dolara na razne tretmane – od antibiotika i steroida do biopsija i alternativnih metoda – no olakšanje i dalje izostaje.

