"Frajer bio i ostao!" Boris Novković prisjetio se mlađih dana, kakva je faca bio!

Boris Novković podijelio je fotografije iz osamdesetih, prisjetio se svojih glazbenih početaka i oduševio obožavateljice.

Boris Novković (57), jedan od najistaknutijih kantautora domaće glazbene scene, razveselio je pratitelje na društvenim mrežama objavom fotografija iz mladih dana. Naime, prisjetio se zlatnih osamdesetih kada je nizao hitove i oblikovao stil vremena.

"Nekoć davno... Ovako je to izgledalo u osamdesetima – frizure i stajlinzi kakvi su se tada furali", napisao je uz slike koje su podsjetile na razdoblje njegovih najuspješnijih albuma poput "Kuda idu izgubljene djevojke", "Jači od sudbine" i "Dok svira radio".

Njegove fotografije izazvale su lavinu reakcija, osobito među obožavateljicama koje su komentirale: "Frajer bio i ostao", "Ljubav moje mladosti" i "Najzgodniji na našoj estradi".

Kroz bogatu karijeru, Boris je prodao stotine tisuća albuma, a 2005. predstavljao je Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Vukovi umiru sami". Osim po glazbi, javnost je često pratila i njegov buran privatni život – ženio se četiri puta i otac je četvero djece.

Prva mu je supruga bila glumica Bojana Gregorić Vejzović, zatim Lucija Matić, s kojom ima sinove Nou i Bona. Nakon toga uslijedila je kratka medijska priča s Ines Katić, a posljednja supruga bila mu je Iris Wolf, s kojom ima dvoje djece – kćer Si i sina Nea. Rastali su se 2020. godine.

