Boris Novković počastio obožavateljice slikama s plaže, stižu mu zanimljive ponude: ''Oženi me, mi se nećemo rastati!''

Na društvenim je mrežama Boris Novković objavio svoje četiri fotografije, očito je da se teško odlučio koju će objaviti.

Mnoge domaće zvijezde trenutačno se odmaraju negdje na obali, a među njima je i naš pjevač Boris Novković.

Dok je upijao zrake sunca, Boris je s ležaljke objavio četiri selfija iz različitih kutova.

"Sun, sun, sun, here it comes", napisao je u objavi, a čini se da se pjevač nije mogao odlučiti samo za jednu fotografiju.

46-godišnji Boris u komentarima je dobio brojne pohvale na račun izgleda.

"Stvarno je sve mlađi i ljepši", "Vama godine ništa ne mogu, vječiti momak", "Boris legenda", ''Borise, oženi me, mi se nećemo rastati'', ''Jao, pa što nam radiš'', ''Kao vino'', pišu mu pratiteljice.

Inače, Boris se 2023. godine rastao od supruge Iris Volf, koja je od njega bila mlađa 25 godina, a to mu je ujedno bio i četvrti razvod. Vjenčali su se u tajnosti 2019. godine i zajedno su dobili dvoje djece, kćer Si i sina Nea.

Pjevač iza sebe ima još tri propala braka. S bivšom suprugom novinarkom Lucijom Matić ima još dvoje djece, sinove Nou i Bonu. Bio je oženjen i glumicom Bojanom Gregorić Vejzović te politologinjom Ines Katić.

Također ima i brojne hitove: "Kuda idu izgubljene djevojke", "U dobru i zlu", "Tko mi tebe uze Tamara", "Dok svira radio", "Prodala me ti" i mnoge druge.

