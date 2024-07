Srpska turbofolk-zvijezda brani turiste koji na plažu nose svoju hranu i ne unajmljuju ležaljke: ''Kako vas nije sram?''

Seka Aleksić stala je u obranu turista koji su predmet sprdnje na plažama zbog toga što nose svoju hranu i ne unajmljuju ležaljke.

Srpska pjevačica Seka Aleksić potaknula je na reakcije novom objavom na TikToku u kojoj je javno prozvala ljude koji ismijavaju turiste na plažama zbog toga što tamo nose svoju hranu i ne unajmljuju ležaljke.

"Ljudi, je li moguće da čitam komentare u kojima se neki ljudi smiju onima koji su otišli na more i ponijeli svoju hranu, nemaju ležaljke pa leže na ručnicima, a otišli su s djecom. Je li moguće da je to nekom predmet sprdnje? Nitko nije pomislio da neke obitelji ne mogu sebi priuštiti hotele s pet ili petnaest zvjezdica i da neke obitelji jedva krpaju kraj s krajem, a žele priuštiti svojoj djeci more jer žele vidjeti more. Na primjer, ja kao dijete nisam vidjela more. Tek s 20 i nešto godina sam prvi put vidjela more kad sam sebi sama priuštila da odem na more i zaradila novac", rekla je Seka pa dodala:

Slažete li se sa Sekom? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Kako vas nije sramota da se sprdate s ljudima koji su otišli na more, sjede na ručniku, sjede na pijesku i sami sebi spremaju hranu? Sram vas bilo. Nosite li svoj ručnik ili ne, imate li svoju hranu ili je naručujete, na kraju dana važno je da ste otišli na odmor - gdje god on bio i kako god ga vi organizirali."

Inače, Malo tko zna da pjevačica ima i stariju sestru, a njezine fotografije pogledajte OVDJE.

Nedavno je pjevačica privedena u Švicarskoj nakon što je u noći sa subote na nedjelju racija upala u klub u kojem je imala zakazan nastup i ustanovljeno je da ni ona ni njezin bend nemaju potrebnu radnu dozvolu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Urnebesni komentar Victorije Beckham zasjenio je njihovu zajedničku fotografiju: ''Davide, koji je to...?''

1/46 >> Pogledaji ovu galeriju +41 Celebrity Vidljivo ganuta Celine Dion pojavila se u Parizu, teška bolest nije joj oduzela borbenost i hrabrost

Pogledaji ovo Celebrity Ova kraljica skandala nedavno je proslavila okrugli rođendan, no tu brojku nitko ne bi povezao s ovim prizorima u badiću!

Pogledaji ovo Celebrity Iris Livaja kupila je zemljište na Šolti pored Rakitićeve vile, evo kako izgleda prekrasna lokacija s pogledom na more!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte multimilijunski kompleks u kojem Ronaldo uživa sa svojom obitelji, sve pršti od luksuza!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte šokantnu transformaciju Opre Winfrey nakon konzumacije lijeka koji je digao veliku prašinu!