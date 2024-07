Pogledajte šokantnu transformaciju Opre Winfrey nakon konzumacije lijeka koji je digao veliku prašinu!

Iako je ranije tvrdila da nikad ne bi koristila lijekove za mršavljenje, čini se da se Oprah Winfrey predomislila.

Oprah Winfrey još je jednom pokazala svoju nevjerojatnu transformaciju nakon što je konzumirala lijek Ozempic, što je sama priznala, a njezina preobrazba još je vidljivija u tajicama koje je nosila za odlazak u teretanu ovih dana.

Naime, početkom tjedna s prijateljicom Marijom Shriver zaputila se na vježbanje, a iako je prethodno tvrdila da nikad ne bi uzimala lijekove za mršavljenje, čini se da se ipak predomislila.

Oprah je posljednjih mjeseci izgubila gotovo 20 kilograma uz pomoć lijekova za mršavljenje, ali je nastavila i redovito vježbati.

O Ozempicu se puno pisalo kao o lijeku za dijabetes, a koji je u središte javnosti dospio nakon što su ga slavne osobe, uključujući i sestre Kardashian, Scott Disick te Sharon Osbourne, počele zloupotrebljavati za gubitak kilograma.

Oprah je ranije ove godine u dokumentarcu "An Oprah Special: Shame, Blame and the Weight Loss Revolution", stala u obranu Ozempica. Nahvalila je lijek te poručila kako joj je dosta posramljivanja zbog viška kilograma, ističući i kako želi širiti samo pozitivne misli u svojem novom dokumentarcu.

"Prvo bih voljela da ljudi napokon shvate kako je pretilost bolest, a ne samo stanje uma", rekla je Oprah.

Prije toga je tvrdila kako njezino dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lijekova poput Ozempica.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorištena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko sramila, pa čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto sam vrijeme prolazila kroz operaciju koljena i razmišljala - moram ovo učiniti sama jer ako uzmem te lijekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji dio mene koji osjeća da to moram učiniti na teži način, da se moram nastaviti penjati po planinama, moram nastaviti patiti i moram to učiniti tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", ranije je izjavila.

"Ovo je svijet koji je zauvijek posramio ljude zbog prekomjerne težine i svi mi koji smo ga proživjeli znamo da vas ljudi jednostavno tretiraju drukčije, jednostavno to tako rade. A ja sam Oprah Winfrey i znam sve što dolazi s tim i drukčije me tretiraju", poručila je tada.

