Majka ju je ostavila, baka ju je tukla, s 14 je ostala trudna i izgubila dijete, a danas je jedna od najutjecajnijih osoba na svijetu!

Oprah Winfrey već je desetljećima najpoznatije voditeljsko ime na svijetu, no iza nje je teško odrastanje i trnovit put do uspjeha.

Legendarna voditeljica Oprah Winfrey napunila je okruglih 70 godina.

Medijska mogulica rođendan je provela aktivno, ako je suditi prema njezinim društvenim mrežama.

"Slavim 70. trčeći po plaži. Hvala vam za svu rođendansku ljubav", poručila je Oprah uz video u kojem trči s prijateljicom i čupavim bijelim psićem.

Opri su na društvenoj mreži rođendanske čestitke uputili njezina najbolja prijateljica Gayle King, glumica Viole Davis, glumac Tyler Perry i mnoge druge poznate osobe te brojni obožavatelji.

Winfrey je ranije otkrila da osjeća pritisak oko proslave 70. rođendana zbog prijatelja koji joj žele kupiti nešto veliko.

"Žele mi kupiti nešto posebno, organizirati večeru, tulum ili svečani ručak, odlazak u spa, na planinarenje, u resort ili na meditaciju u Nepal. Ja sam o svemu tome razmislila, sve uzela u obzir, i na kraju sam poslušala preporuku prijatelja koji mi je rekao: previše si blagoslovljena da bi se stresirala. uživaj u blagodatima svojeg izvanrednog života'", napisala je na svojoj stranici OprahDaily.

Iako je danas među najbogatijim ljudima na svijetu i na bankovnom računu ima milijarde dolara, Oprah je imala trnovit put do uspjeha.

Rođena je 29. siječnja 1954. kao Oprah Gail Winfrey, u seoskom području američke države Mississippi, i odrastala je u siromaštvu. Njezina majka Vernita Lee rodila ju je s 18 godina nakon čega otišla raditi u Milwaukee i ostavila ju je na čuvanje baki Hattie Mae Lee koja ju je tukla.

"Išla sam do bunara po vodu i nosila je u kanti. Baka je kroz prozor vidjela da se igram s prstima u vodi i to joj se nije svidjelo. Izbičevala me toliko jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile", ispričala je voditeljica tijekom gostujućeg predavanja na sveučilištu Ball State 2012. godine.

"Zatim se uzrujala i jer sam svoju nedjeljnu haljinu uprljala krvlju i opet me istukla", dodala je.

Kada joj je bilo samo 9 godina silovao ju je njen 19-godišnji bratić dok je čuvala svojeg polubrata Jeffreya i polusestru Patriciju. Nakon toga ju je odveo na sladoled i natjerao da čuva njihovu tajnu.

Oprah je dugo šutjela o seksualnom napastovanju koje je kasnije doživjela i od obiteljskih prijatelja te od svojeg ujaka, zbog čega je i s 13 godina je pobjegla od doma.

Kada joj je bilo 14 godina doznala je da je trudna. Trudnoću je uspjela skrivati od obitelji do sedmog mjeseca. Istog dana kada je svom ocu Vernonu obznanila vijest dobila je preuranjene trudove i rodila je dječaka koji je nakon nekoliko tjedana preminuo.

Život joj se okrenuo nabolje kada je počela je voditi talk show na lokalnoj televiziji u Chicagu u siječnju 1984. godine. Gledanost je naglo rasla pa je dobila je priliku za novi talk show, koji se emitirao na cijelom prostoru SAD-a od 8. rujna 1986. godine te je nazvan "Oprah Show". Show je potrajao do 2011. godine, odnosno punih 25 sezona. Ugostila je neke od najvećih svjetskih zvijezda, stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua ikad, uključujući i onaj s princem Harryjem i Meghan Markle.

Zbog svega navedenog Oprah je već desetljećima najpoznatije voditeljsko ime na svijetu, svoju je publiku često znala nagrađivati i vrijednim poklonima, a posebno je ostala upamćena epizoda u kojoj je podijelila čak 276 novih automobila.

Kroz godine imala je nekoliko dužih i kraćih romansi te avantura, no od davne 1986. godine ljubi samo jednog - Stedmana Grahama. Par je zaručen od 1992. godine, no nikada nisu stali pred oltar i nisu dobili djecu.

