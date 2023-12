Oprah Winfrey pokazala je djelić svog raskošnog doma, za njega je dala nevjerojatnih 50 milijuna dolara!

Američka voditeljica Oprah Winfrey pokazala je djelić svog luksuznog doma, a koktele je u kuhinji za nju pripremala jedna mlada dama.

Umirovljena televizijska voditeljica i medijska mogulica Oprah Winfrey tijekom svoje uspješne karijere zaradila je milijarde dolara, a poznato je da Oprah živi u luksuznoj kući u Montecitu koja vrijedi 50 milijuna dolara.

U novom videozapisu koji je podijelila na Instagramu Oprah je pokazala djelić svog luksuznog doma, točnije kuhinju, u kojoj je za nju jedna mlada koktel-majstorica pripremala koktele ljubičaste boje.

Njezina kuhinja uređena je u bijelom tonu, a osim ormarića bijele boje pomalo rustikalnog štiha, pozornost krade i drveni kuhinjski element na kojem se nalazi limeni duboki sudoper i srebrna slavina.

Winfrey je već jednom podijelila i video iz svog dnevnog boravka u kojem se nalazi velika polica s knjigama, a sve je uređeno u svjetlijem tonu.

Kako sve to izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Inače, Oprah je nedavno na crvenom tepihu iznenadila svojim izgledom nakon velikog gubitka kilograma. S tim se borila više od desetljeća i inzistirala na tome da njezino dramatično mršavljenje nije rezultat uzimanja lijekova poput Ozempica ili Wegovyja, koji se sve više zloupotrebljavaju u tu svrhu.

"Ne znam postoji li još jedna javna osoba čija je borba s težinom toliko iskorištena kao moja. Jedna od stvari zbog kojih sam se toliko sramila, pa čak i kad sam prvi put čula za lijekove za mršavljenje, u isto vrijeme sam prolazila kroz operaciju koljena i razmišljala - moram ovo učiniti sama jer ako uzmem te lijekove, to će biti lakši izlaz iz svega. Postoji dio mene koji osjeća da to moram učiniti na teži način, da se moram nastaviti penjati po planinama, moram nastaviti patiti i moram to učiniti tako jer ću inače nekako prevariti samu sebe", izjavila je tada i dodala da joj je jednostavno muka od ideje da je osoba koja je toliko godina bila sramoćena u vezi s izgledom svog tijela.

Podsjetimo, već desetljećima ime Oprah Winfrey najpoznatije je voditeljsko ime na svijetu. Njezin show naziva ''Oprah Show'' emitirao se od 1986. do 2011. godine i to punih 25 sezona. Tako je stekla stotine poznatih prijatelja i odradila je neke od najpoznatijih intervjua ikad.

