Steven Soderbergh: Holivudski kameleon koji nikad ne igra na sigurno

Redatelj Steven Soderbergh snimao je filmove iPhoneom, mijenjao pravila indie scene i ostavio neizbrisiv trag u industriji. Donosimo deset njegovih najboljih filmova koje morate pogledati.

Njegovo ime sinonim je za neočekivano i to bez obzira na to eksperimentira li s novim tehnologijama ili režira klasične žanrovske filmove s twistom. Od nagrađivanih indie filmova do holivudskih blockbustera, svaki njegov film nosi autentičan pečat inovativnosti i pametnog pripovijedanja, pa nema razloga sumnjati da će tako biti i sa špijunskim trilerom Operacija: Black Bag (Black Bag, 2025.), koji u hrvatskim kinima gledamo od 13. ožujka. On je oskarovac Steven Soderbergh – jedan je od najfascinantnijih i najraznovrsnijih redatelja današnjice. Čime je zaslužio taj epitet, o tome najbolje govori njegova filmografija u kojoj se nanizalo 35 naslova, piše Kinofilm.

Spomenimo i da je karijeru započeo kao zlatno dijete američke nezavisne scene, a tijekom godina pokazao je da može snimati sve – od političkih trilera i indie drama do stiliziranih pljačkaških filmova i eksperimentalnih projekata. Njegova karijera dokaz je da se u Hollywoodu može uspjeti a da se stalno "igra na sigurno".

Prvi uspjeh ostvario je svojim redateljskim prvijencem – Seks, laži i videovrpce (Sex, Lies, and Videotape, 1989.), kad je kao 26-godišnjak osvojio Zlatnu palmu i pokrenuo nezavisni filmski boom '90-ih prošlog stoljeća. Kasnije je dokazao da može dominirati i mainstreamom – trilogijom Oceanovih jedanaest (Ocean’s Eleven, 2001., 2004. i 2007.) postavio je nova pravila u žanru pljačkaških filmova, a Traffic (2000.) mu je donio Oscara za najboljeg redatelja. No, Steven Soderbergh ne voli predvidljivost – povukao se iz mainstreama i eksperimentirao s digitalnim filmom Mjehurić (Bubble, 2005.) u kojem uloge tumače glumci amateri, baš kao i u Potpunom doživljaju (The Girlfriend Experience, 2009.), a snimao je filmove i iPhoneom, primjerice horor-dramu Poremećena (Unsane, 2018.) te sportsku dramu High Flying Bird (2019.). Osim mobilnim telefonom, snimao je i ručnom kamerom, kako bi stvorio autentičniji, dokumentaristički izgled, i to film Čarobni Mike (Magic Mike, 2012.), s Channingom Tatumom u glavnoj ulozi. Unatoč budžetu od samo sedam milijuna dolara, film je zaradio više od 167 milijuna dolara te su kasnije nastali Čarobni Mike XXL (Magic Mike XXL, 2015.) i Čarobni Mike: Posljednji ples (Magic Mike’s Last Dance, 2023.), ali i brodvejska predstava "Magic Mike Live", koju je producirao Tatum.

Soderberghov stil je fluidan, a utjecaji raznoliki – od europske arthouse scene do klasičnih žanrovskih filmova. Omiljeni su mu nepredvidivi, pametni narativi i likovi na rubu društva. No, jedna nit povezuje sve njegove filmove: uvijek su tehnički besprijekorni, vizualno inovativni i tematski intrigantni. Osim toga, danas 62-godišnji redatelj, poznat je po tome što ne snima previše nepotrebnih scena i često koristi samo jedan ili dva pokušaja za snimanje pojedinih kadrova.

U nastavku donosimo deset njegovih najboljih filmova, od indie remek-djela do vrhunskih komercijalnih hitova…

1. Traffic (2000.)



Traffic (2000.) Foto: Initial Entertainment Group

Ovaj moćni kriminalistički triler donosi razotkrivajući pogled na rat protiv droge iz triju različitih perspektiva – meksičkih krijumčara, američkih agenata DEA-e i oca (Michael Douglas) koji otkriva da mu je kći Caroline (Erika Christensen) ovisnica. Soderbergh ovdje majstorski balansira više priča koristeći različite filtere boja kako bi naglasio svaki narativ. Film je bio nominiran za pet, a osvojio je četiri Oscara – za najboljeg redatelja (Steven Soderbergh), najboljeg sporednog glumca (Benicio del Toro), najbolji scenarij (Stephen Gaghan) i najbolju montažu (Stephen Mirrione). Izmakao mu je onaj za najbolji film kojeg je te godine (2001.) osvojio Gladijator Ridleyja Scotta. Osim Traffica, te je godine u utrci za Oscara bio još jedan Soderberghov film – Erin Brockovich.

2. Oceanovih 11 (Ocean’s Eleven, 2001.)



Oceanovih 11 (Ocean’s Eleven, 2001.) Foto: Warner Bros

Savršena kombinacija stila, humora i napetosti, Oceanovih jedanaest remake je klasičnog pljačkaškog filma, ali s puno više šarma i dinamike. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy García, Don Cheadle i ostatak glumačke ekipe donose nevjerojatnu kemiju u priču o genijalnoj pljački kasina u Las Vegasu. Riječ je, dakle, o vrhunskim profesionalcima kojima je Soderbergh dao veliku slobodu, pa u filmu ima mnogo spontanih i autentičnih trenutaka. Među njima je i možda i jedna od najsmješnijih scena u filmu – ona u kojoj lik Matta Damona, Linus, pokušava glumiti biznismena, ali mu se usta osuše od treme.

Film je postao veliki hit i doveo do dva nastavka – Oceanovih 12 (Ocean’s Twelve, 2004.) i Oceanovih 13 (Ocean’s Thirteen, 2007.).

3. Seks, laži i videovrpce (Sex, Lies, and Videotape, 1989.)

Seks, laži i videovrpce (Sex, Lies, and Videotape, 1989.) Foto: Miramax Films

Iako je ova psihološka drama snimljena s malim budžetom (milijun dolara), postala je ogroman hit, zaradila 36 milijuna dolara, osvojila Zlatnu palmu u Cannesu i pomogla definirati američki indie pokret 90-ih godina 20. stoljeća. Riječ je o intimnoj drami o seksualnosti i međuljudskim odnosima, s Jamesom Spaderom kao misterioznim strancem koji unosi pomutnju u brak naizgled sretnog para, koji je na kraju u Cannesu nagrađen za najboljeg glumca.

Steven Soderbergh scenarij je napisao u samo osam dana, tijekom putovanja u Americi, te dokazao da autorske, intelektualne priče mogu privući široku publiku. Film je bio inspiriran njegovim promišljanjima o odnosima i komunikaciji – kako ljudi govore o seksu, a kako ga zapravo doživljavaju.

4. Erin Brockovich (2000.)

Erin Brockovich (2000.) Foto: Universal Pictures

Jedan od najhvaljenijih Soderberghovih filmova, s briljantnom Julijom Roberts u ulozi stvarne žene koja je pomogla otkriti korporacijsku ekološku katastrofu. Film donosi emotivnu, ali i zabavnu priču o maloj osobi koja se bori protiv moćnog sustava. Julija Roberts je za tu ulogu osvojila Oscara, a film je bio veliki hit prema ocjeni publike i kritike.

Erin Brockovich odlična je kombinacija pravne drame, biografije i snažne ženske priče, a i danas je inspiracija mnogima. Zanimljivo je da je u filmu cameo ulogu imala i prava Erin Brockovich koja se pojavljuje kao konobarica u restoranu, a na njenoj pločici piše “Julia” (ime glumice koja ju je utjelovila). Baš kao i Traffic, i film Erin Brockovich je 2001. imao pet nominacija za Oscara (između ostalih i za najboljeg redatelja), no na kraju je pozlaćenog kipića dobila samo Julia Roberts.

