Otkrivena tajna golišave scene iz Bijelog lotosa koja je sve šokirala: "Bio je ponosan na to!"

Treća sezona serije "Bijeli lotos" ne prestaje šokirati golišavim scenama.

Nakon što smo u ranijim epizodama u više navrata gledali scene Patricka Schwarzeneggera, ovoga puta je red došao na njegovog televizijskog oca Jasona Isaacsa, koji je u četvrtoj epizodi ispod kućne haljine pokazao međunožje pred svojom djecom.

Scenu možete pogledati OVDJE.

Jason Isaacs in tonight’s episode of ‘The White Lotus’. pic.twitter.com/hWhq9w6fC4

Međutim, kako su otkrila njegova televizijska djeca Sam Nivola i Sarah Catherine Hook, 61-godišnji glumac, kojeg su mlađe generacije upoznale kao Luciusa Malfoyja u filmskom serijalu "Harry Potter", u toj sceni je nosio prostetiku kako bi se međunožje učinilo većim.

Jason Isaacs - 2 Foto: Profimedia

"Bilo je zbilja smiješno, bio je ponosan na to'', izjavila je Sarah.

Kada je sam Isaacs govorio o sceni, izrazio je želju da u budućnosti u potpunosti skine u svojim glumačkim nastupima, šaleći se na svoj račun: "Da, sad mi je u ugovoru za svaki projekt koji radim, pa ćemo vidjeti. Bit će lakše, nadam se."

Jason Isaac ''White Lotus'' - 1 Foto: Screenshot

Ova scena nije prošla nezapaženo na društvenim mrežama.

"OK, sada shvaćam", "Pratila sam pet sekundi i ovo je prva objava zbog koje shvaćam", "Zbog full frontala Jasona Isaacsa sam prosula juhu i nisam bila spremna", dio je komentara na X-u, a ima i onih koji su povukli reference na Isaacsov rad u Harryju Potteru, uspoređujući međunožje s basiliskom (velikom zmijom u dvorcu Hogwarts).

This scene makes way more sense now #WhiteLotus #JasonIsaacs pic.twitter.com/oxLRK9DXPO

Not Jason Isaacs show his Snake 🐍 on #TheWhiteLotus @StreamOnMax the True #Slytherin well #HarryPotter fan know. pic.twitter.com/eX9DKZM6v6