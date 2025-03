Nema kraja drami Blake Lively i Justina Baldonija, u sve je upleten i još jedan holivudski glumac?

U skandal Blake Lively i Justina Baldonija sad je upleten i Hugh Jackman, kako točno pogledajte u nastavku.

Pravna bitka Blake Lively protiv kolege i redatelja "Priča završava s nama" Justina Baldonija, njegova partnera Jameyja Heatha, produkcijske kompanije WayFarer Production, njegove publicistice Jennifer Abel, PR krizne stručnjakinje Melisse Nathan i ostalih zbog seksualnog uznemiravanja i uništavanja ugleda se nastavlja dalje.

Justin Baldoni, Blake Lively Foto: Profimedia

U neočekivanom novom zapletu u cijelu priču sad je upleten i australski glumac Hugh Jackman.

Hugh Jackman Foto: Profimedia

Naime, izvor upoznat sa situacijom za Daily Mail je izjavio da će Jackman morati svjedočiti u sudskom postupku između Blake i Justina, čiji početak je zakazan za 9. lipnja iduće godine.

"Baldonijev tim radi sve što može kako bi dobio potpuni uvid u Ryanovo (op.a. Reynolds) ponašanje tijekom snimanja filma It Ends With Us", komentirao je izvor.

"Hugh će morati svjedočiti ako ovo ode na sud. Nema šanse da se to ne dogodi", dodao je izvor. Baldoni je ranije optužio Reynoldsa za ismijavanje u filmu Deadpool. S obzirom na to da su Ryan i Hugh zajedno glumili u filmu Deadpool i Wolverine, neke možda i neće iznenaditi činjenica da je priča sad došla i do Jackmana.

BLAKE LIVELY - 3 Foto: Profimedia

U međuvremenu Lively i dalje ustraje na svim točkama svoje tužbe te traži podnošenje novih dokaza. Kako su objavili njezini odvjetnici u zajedničkoj izjavi, podnesen je sudski nalog (subpoena) za AT&T, Verizon, T-Mobile, Cloudflare, Inc. i AOL kojim se traži sva i internetska telefonska komunikacija, poruke ili pozivi, između Baldonija, Abel i Nathan kako bi razotkrila ljude, taktike i metode koji su u posljednjih godinu dana pokušali uništiti reputaciju nje i njezine obitelji. Isto je zatraženo i za komunikaciju Jeda Wallacea, koji je nedavno podnio tužbu protiv Lively za sedam milijuna dolara zbog klevete.

Justin Baldoni - 2 Foto: Profimedia

Zbog Baldonijevog uznemiravanja, Lively se privremeno povukla sa snimanja filma, nakon čega su Baldoni i Heath morali potpisati da će se pridržavati popisa od 30 zahtjeva. Sve zahtjeve pogledajte OVDJE.

BLAKE LIVELY - 25 Foto: Profimedia

