Popularni komičar progovorio o najtežoj ulozi u životu: "Volim brinuti o njoj"

Jay Leno posljednjih godinu dana je postao skrbnik i konzervator svojoj supruzi Mavis, koja ima uznapredovalu demenciju.

Komičar i nekadašnji voditelj večernjeg showa Jay Leno ostao je do kraja vjeran zavjetu "dok nas smrt ne rastavi" kada je u pitanju njegova ljubav i odanost supruzi Mavis.

Jay i Mavis Leno - 2 Foto: Profimedia

Jay i Mavis Leno - 1 Foto: Profimedia

Jay i Mavis Leno - 7 Foto: Profimedia

Leno, koji će za nekoliko dana proslaviti 75. rođendan, protekle godine godine je postao konzervator svojoj ženi i partnerici više od četiri desetljeća nakon što joj je dijagnostificirana demencija. Komičar je podnio zahtjev za konzervatorstvo u siječnju 2024., nakon što joj je utvrđena uznapredovala demencija, a ista je odobrena tri mjeseca kasnije.

Jay i Mavis Leno - 1 Foto: Profimedia

Jay i Mavis Leno - 3 Foto: Profimedia

"Kad se oženiš, na neki način daješ zavjet: "Hoću li ostati dosljedan tome? Ili ću biti kao neki pokvareni tip koji, ako se nešto dogodi mojoj ženi, ode i spetlja se s blagajnicom u dućanu?"", izjavio je Leno, dodavši: "Ne, nisam to učinio. Uživam provoditi vrijeme sa svojom ženom. Dođem kući, skuham joj večeru, gledamo TV i to je u redu. Zapravo, radimo isto ono što smo radili i prije, samo što sada moram hraniti nju i obavljati sve te stvari, ali sviđa mi se to. Volim brinuti o njoj. Ona je vrlo neovisna žena, i sviđa mi se što sam joj potreban."

Dodao je i kako se u teškim vremenima u kojima su se našli trudi naći razlog za smijeh. Kako bi joj pomogao da se makar nečega prisjeti, često gledaju fotografije na dijapozitivima. Ipak, ne krije kako je ova poteškoća uvela novu dinamiku u njihovom odnosu.

Jay i Mavis Leno - 3 Foto: Profimedia

Jay i Mavis Leno - 5 Foto: Profimedia

"Pa, to je izazov, zar ne? Kada moraš nekoga hraniti, presvlačiti, nositi u kupaonicu i raditi sve te stvari svaki dan," rekao je Leno. "To je izazov. Nije da uživam u tome, ali pretpostavljam da ipak uživam."

Osim zdravstvenih problema svoje supruge, Leno je imao i vlastitih susreta s liječnicima. Nakon jednog požara 2022., izazvanog dok je radio na motoru automobila, dobio je opekotine drugog i trećeg stupnja, a prošle godine je pao s uzbrdice i ozlijedio zglob, izgubio nokat i zaradio masnicu na licu.

Jay Leno - 6 Foto: Profimedia

Jay Leno Foto: Profimedia

Jay Leno - 4 Foto: Profimedia

O njegovim ozljedama više pročitajte OVDJE.

Više o njihovoj ljubavnoj priči saznajte OVDJE.

