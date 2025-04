Pogledajte kako izgleda moderna kuhinja naše influencerice nakon renovacije, razlika je ogromna!

Meri Goldašić na društvenim mrežama pokazala je kako izgleda njezina kuhinja nakon renovacije.

Naša influencerica i bivša natjecateljica ''MasterChefa'' Meri Goldašić već neko vrijeme renovira svoj dom.

Meri Goldašić - kuhinja Foto: Instagram

Na društvenim mrežama sada se pohvalila i da su renovacije u kuhinji završene te je pokazala rezultate.

Meri Goldašić - kuhinja Foto: Instagram

"Ovo je moja kuhinja iz snova i ne mogu vam opisati koliko sam sretna. Jure i ja volimo kuhati, a od montaže do ove objave nije prošlo jedno kuhanje, a da netko od nas nije sjedio preko puta i pravio društvo ovom koji kuha. Stvarno ima dušu i baš smo zahvalni. No to ne umanjuje činjenicu da moramo stavit pritisak na Juru da dovrši i svoj dio posla", napisala je uz objavu na Instagramu.

U videu koji je objavila pokazala je svaki detalj novouređene kuhinje, a oduševljeni pratitelji brzo su joj se javili ispod objave.

Meri Goldašić - kuhinja Foto: Instagram

Meri Goldašić - kuhinja Foto: Instagram

''Brutalna, kontrast, ledice, ma sve'', "Predivno je, a prostor savršeno iskorišten. Uživaj u novoj kuhinji", "Wow. Dođe mi da srušim svoju kuhinju i iskopiram sve iz tvoje", ''Očarana sam'', ''Jao, kad sarmu smotaš, top'', ''Kuhinja izgleda kao iz MasterChefa, ali Jure maše kao da si ga natjerala, maši ili ćeš ti kuhati'', dio je komentara na Instagramu.

Sviđa li vam se kuhinja naše influencerice? Da, izgleda vrhunski!

Ne, nije moj đir Da, izgleda vrhunski!

Ne, nije moj đir Ukupno glasova:

Meri Goldašić - kuhinja Foto: Instagram

A što vi mislite o ovoj temi, pišite nam u komentarima ispod teksta!

Meri Goldašić - 5 Foto: Instagram

Meri Goldašić - 2 Foto: Instagram

Fotke naše influencerice nedavno su osvanule na Tinderu, a reakcija njezina supruga bila je hit. Više o tome pročitajte OVDJE.

Snažnom porukom stala je i uz Marka Bošnjaka. Što je rekla, pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram

