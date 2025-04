''Je l' mogu neku baladu pjevati?'' Marko Bošnjak otkrio što misli o lošim prognozama za Eurosong

Marko Bošnjak oglasio se na društvenim mrežama nakon što je na kladionicama za Eurosong osvanuo na posljednjem mjestu.

Našem predstavniku za Eurosong, Marku Bošnjaku, kladionice za glazbeno natjecanje u Švicarskoj ne predviđaju veliki uspjeh. Naime, Marko se nalazi na posljednjem mjestu, a više o tome pročitajte OVDJE.

O svemu se i on sam oglasio na društvenim mrežama. Podijelio je video naslova ''Ja kada vidim da samo 37. na kladionicama".

Snimio se uz viralan zvuk s društvenih mreža:

''Je l' mogu ja neku baladu otpjevati, nešto?''

Marko Bošnjak Foto: Instagram

A u opis videa je napisao: ''Ona je jedna uporna...'' te dodao emotikon koji plače i crno srce.

Marko Bošnjak Foto: Instagram

Njegovi obožavatelji pronašli su riječi utjehe za našeg glazbenika.

''Možeš ti to Marko!'', ''Vjerujem da ćeš se izboriti i dokazati da su kladionice u krivu'', ''Marko, to su samo brojevi, znamo da ideš u finale, nema brige'', ''Ajde prvi od iza ili naprijed, isto je to, što ima veze'', ''Ja baš mislim da ćeš ti sve iznenaditi u Švicarskoj'', ''Meni je Marko Bošnjak broj 1. Po čitav dan i noć slušam Poison Cake. Čitava ova Poison Cake priča je savršena'', dio je komentara na Instagramu.

Hoće li Marko Bošnjak proći u finale Eurosonga?





Marko Bošnjak - 5 Foto: Ivan Peček/Aquarius Records PR

Marko Bošnjak - 4 Foto: Ivan Peček/Aquarius Records PR

Ipak malo dobrih vijesti za Marka Bošnjaka? Evo što mu predviđa najugledniji eurovizijski portal! Više o tome pročitajte OVDJE.

Marko Bošnjak Foto: Josip Moler / CROPIX

Marko Bošnjak - 4 Foto: Livio Andrijić/CROPIX

