Blake Lively prozvala medij zbog neprimjerene naslovnice: "Pretvarate žrtve u agresore"

Glumica Blake Lively, koja tuži kolegu Justina Baldonija zbog seksualnog uznemiravanja na setu snimanja filma "Priča završava s nama", prozvala je jedan tabloid zbog naslovnice i teksta o ovom slučaju.

Pravna bitka Blake Lively protiv kolege i redatelja "Priča završava s nama" Justina Baldonija, njegova partnera Jameyja Heatha, produkcijske kompanije WayFarer Production, njegove publicistice Jennifer Abel, PR krizne stručnjakinje Melisse Nathan i ostalih zbog seksualnog uznemiravanja i uništavanja ugleda se nastavlja dalje. 37-godišnja glumica nedavno je podnijela dodatnih 50 stranica tužbe, proširivši prvotnu tužbu na ukupno 130 stranica.

U proširenoj verziji tužbe, Lively je podnijela dokaze u kojoj su se ona i još tri kolegice žalile ljudskim resursima na Baldonijevo ponašanje. Prema pisanju tabloida "The Hollywood Reporter", jedna od njih je bila Jenny Slate, koja je u filmu glumila sestru Baldonijevog lika, koja je podnijela prijavu za neprimjereno ponašanje nakon razgovora s Heathom.

Blake Lively vs. Justin Baldoni



An exclusive look behind the battle lines of the #ItEndsWithUs uncivil war: https://t.co/UryXmLrDcT pic.twitter.com/r8VI1SOcNf — The Hollywood Reporter (@THR) February 21, 2025

Međutim, samo pisanje tabloida, zajedno s naslovnicom u kojoj je Lively prikazana kako baca mobitel dok oko nje lete leptiri, nagnali su glumicu i njezin tim na izjavu u kojoj se osuđuju tekst i naslovnica.

""The Hollywood Reporter" se treba sramiti. Prikaz na ovoj fotografiji je nevjerojatno uvredljiv jer igra na sve seksističke stereotipe o ženama koje se usude podnijeti pritužbu na radnom mjestu, pretvarajući ih u agresora i sugerirajući da zaslužuju odmazdu koja im dolazi", stoji u izjavi glasnogovornice Blake Lively. "Osim toga, priča je izuzetno uvredljiva jer na nevjerojatan način pokušava opravdati dokumentirane primjere seksualnog uznemiravanja i odmazde nazivajući ih kulturalnim nesporazumima."

Blake Lively, Justin Baldoni Foto: Profimedia

Na stranu Lively su stali i komentatori ispod originalne objave.

"Jeste li zaboravili da je cijeli ovaj slučaj o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu?", "Tako sam umorna od vas i medija koji se ponašaju kao da se radi o internetskim ratovima (koje je on započeo), a ne o tome da je on seksualni predator (što je dokazano u povijesti). Tako duboko mizogino i sramotno. Apsolutno odvratno od vas", "Ovo je odvratno! On ju seksualno uznemirava i onda joj se osvećuje nakon odlaska u ljudske resurse i ovako pokrivate priču?! Što vam je!?", "Ovo je odvratno i uvredljivo za svaku ženu koja je maltretirana ili napadnuta na poslu. Što do vraga nije u redu s vašim urednicima?", "Vas nije briga za seksualno uznemiravanje", "I nitko iz vašeg uredništva nije pomislio koliko je ovo čudno?", napisali su u komentarima.

i am so tired of you guys and the media acting like this is about online wars (that he started) and not about him being a sexual predator (which he has a proven history of being) so deeply misogynistic and shameful. absolutely disgusting from you. — S 🍒 (@soitgoessara_) February 21, 2025

This is disgusting! He sexually harrasses her and then retaliates against her when she goes to HR and THIS is how you cover it?!?! wtf is wrong with yall?!? — 🫶 glo 🫶 (@1989swiftafboi) February 21, 2025

Lively je putem odvjetnika podnijela sudski nalog kojim se od telefonskih i internetskih tvrtki traži komunikacija između Baldonija i svojih suradnika. Više o tome pročitajte OVDJE.

Na ovu tužbu nakratko su se dotaknuli u posebnoj emisiji "Saturday Night Live" povodom 50 godina neprekinutog emitiranja, a više o tome pročitajte OVDJE.

BLAKE LIVELY - 22 Foto: Profimedia

Zbog Baldonijevog uznemiravanja, Lively se privremeno povukla sa snimanja filma, nakon čega su Baldoni i Heath morali potpisati da će se pridržavati popisa od 30 zahtjeva. Sve točke možete pronaći OVDJE.

Kako bi se obranio od optužbi Blake Lively, ali i pridobio javnost na svoju stranu, Justin Baldoni je otvorio internetsku stranicu na kojoj objavljuje svoju verziju i tumačenje dokaza, o čemu više možete pročitati OVDJE.

