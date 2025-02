Svojim brkovima pokrenuo je trend, no Filip Glavaš nam priznaje: ''Meni je u planu što prije...''

Gost nove epizode emisije ''Zdravlje na kvadrat'' je trenutno najtraženiji neženja, Filip Glavaš.

Filip Glavaš nakon Svjetskog prvenstva u rukometu postao je najtraženiji muškarac.

Kako gleda na ovu naglu slavu?

''Pa iskreno ne znam. Ne doživljavam se baš tako. Normalan sam dečko. Imam i dosta obveza, u klubu su već krenule, tako da nemam ni puno vremena ni razmišljati o svemu tome. Sigurno da je dobar osjećaj, ali evo, nije da se sad tako nešto držim.''

Nakon Svjetskog rukometnog prvenstva žalio se kako ima probleme s kukom, križima...

''Triceps je pukao, ja mislim, iako nisam obavio nikakve preglede jer vjeruj mi nemam vremena ni za pregled. Ložu i leđa smo sanirali.''

Filip ima 27 godina, uspješan je sportaš pa na zdravlje jako pazi.

''Je. Pazim na zdravlje, pijem suplemente, vitamine. Trudim se zdravo živjeti.''

''Dam si tu i tamo oduška jer volim dobro pojesti, a tko ne voli? Visok sam 183 cm, a težak 80 kg.''

Kako je biti rukometaš?

''Hm, lijepo. Na neke trenutke jako lijepo. U zadnje vrijeme predivno jer smo napravili jedan lijepi uspjeh. Međutim, ima i onih loših trenutaka kao kod svakog sportaša, no ne mogu se požaliti. Živim neki san što sam od malena htio i zadovoljan sam s time.''

A koji su to loši trenuci?

''A to su ti ozljede, porazi koji ti teško padnu. Gubitak nekih prijateljstava jer ideš u neku novu sredinu, seljenje od obitelji, ali to je profesionalizam jer surov je sport.''

Filip ima golemu podršku obitelji, tate, mame, sestre. Bili su i u Oslu na finalu.

''Mislim da je to najljepši osjećaj u sportu, grljenje i suze. Kad sam donio medalju toliko ponosa, euforije, toliko iskrenog zadovoljstva i sreće.''

Otkrio je i kakav je bio u djetinjstvu.

''U djetinjstvu sam bio miran kao i sad. Posložen sam, miran. Mislim da sam dobro organiziran i pokušavam sve racionalnim putem riješiti.''

Rekli su mama i tata – sine završi zanat jer se možeš u sportu ozlijediti i tko zna što vrijeme nosi. Tako je on postao...

''...inženjer brodostrojarstva u Rijeci. Doma su uvijek gurali tu školu i moram priznati da mi nije ni trenutka žao. Iako, bilo je jako, jako teško gurati paralelno, ali evo tko može svima bih preporučio. Izgradi te kao osobu, priznatiji si i mislim da te ljudi u startu više cijene.''

Iako trenira rukomet, Filip vježba i u teretani.

''Radim dodano teretanu. Pokušavam biti u nekom tonusu radi rukometa da ne propadnem. Sat i pol do dva sam u teretani.''

Na pitanje što ga veseli morao se dobro zamisliti.

''A vidiš to ti je dobro pitanje. A ne znam, ali ipak mislim da je zdravlje na prvom mjestu, kad je čovjek zdrav onda je i sretan. Znaš onu – zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu.''

Zbog njegovih brkova postao je popularan, je li svjestan da je stvorio trend?

''Meni je u planu obrijati ih što prije, ali sad mi nitko ne da i govore – strpi se još malo, još malo. Furam to već neko vrijeme. To je neka alternativa, neki retro đir. Ja sam isto takav. Slušam rock and roll. Očito ekipa u ovo moderno vrijeme ne sluša to baš previše.''

A cajke?

''Ne, ne, ne, nikako! Ne volim. Domaći trash i apsolutno sve naše domaće volim, ali kad sam sam onda najviše rock and roll i to je to.''

Što je još otkrio, pogledajte u prilogu.